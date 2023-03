Guillermina Valdés sufrió un grave accidente: "Toda ensangrentada"

La actriz Guillermina Valdés habló del preocupante accidente que tuvo por imaginarse que la perseguían.

Guillermina Valdés sufrió un terrible accidente, según anunció la periodista Marina Calabró en un audio donde la actriz contó el dramático momento que pasó en la vía pública al pensar que estaba siendo perseguida por periodistas que buscaban una entrevista.

La primicia fue dada por la columnista de Jorge Lanata en su ciclo semanal de Radio Mitre, quien comenzó su intervención con una venta misteriosa: “Guillermina Valdés es una perseguida mediática. Esto le trajo consecuencias físicas insospechadas". Habiendo atraído la atención de sus compañeros, Calabró dio paso a un revelador audio de la expareja de Marcelo Tinelli, con su explicación sobre lo sucedido.

"Me enamoro fácil. Es difícil cuando uno ve en los programas de chimentos, de repente, al periodista que se pone insistente y te agarra saliendo del supermercado”, indicó el principio del audio de Guillermina antes de ahondar en el accidente que provocó fuertes dolencias en su cuerpo.

En la segunda parte del audio, la actriz hizo mención al accidente que tuvo en plena calle: "El otro día me rompí la nariz porque pensé que me estaban siguiendo, me tragué un vidrio. Llegué toda ensagrentada, no me la rompí por suerte, no me quebré el tabique”. Además, en el audio, Valdés le restó importancia al hecho argumentando que quizás se debía a "estar viendo un poco mal".

Duro reclamo de Guillermina Valdés para los periodistas

Sobre el final, Guillermina Valdés hizo mención a los periodistas que son enviados para fiscalizar sus movimientos y perseguirla en busca de declaraciones sobre sus supuestos romances, y sentenció: “Es como un poco invasivo. A veces voy al gimnasio a media cuadra en auto”.

En los últimos meses -y tras su separación del conductor de ShowMatch- Guillermina Valdés fue vinculada en relaciones amorosas con varias figuras de los medios como el influencer Santiago Maratea, el arquero de Boca Junior Javier García, y el exfutbolista Juan Román Riquelme. En todos los casos la actriz eligió mostrarse cauta y no profundizar en detalles que confirmen o desestimen los rumores; en cambio, los varones involucrados sí salieron a despegarse del asunto.

Puntualmente en el caso de Javier García, el arquero sí habría mantenido un affaire con la actriz aunque decidió cortar la relación debido a la constante presión de los medios. "No quiso hablar públicamente, pero después habló con Ale Castelo, que me contó que le dijo esto: 'No me banqué la exposición mediática'", había mencionado Ángel de Brito tiempo atrás sobre las palabras de García.