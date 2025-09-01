Migue Granados expuso a Pachu Peña y reveló cómo fue la pelea que tuvieron: "No le gustó mucho"

Video: salió a la luz cómo es Pachu Peña enojado.

Migue Granados, cara visible del canal de stream OLGA e hijo del comediante y ex miembro de VideoMatch Pablo Granados, reveló una de las facetas menos vistas de Pachu Peña: sus enojos. La insólita anécdota del humorista sobre el día que hizo enojar a Pachu.

La anécdota de Migue Granados surgió en el programa de stream de Ángel de Brito y el relato sorprendió a todos los seguidores del stream Bondi. “Pachu es muy divertido, pero también, cuando está serio, es un tipo serio. Y aparte es un lord, un gentleman”, contó Migue sobre su historia con Pachu Peña y cómo lo hizo enojar. El humorista detalló que Pachu "había comprado un traje con medio sueldo" y qué le estaba haciendo un sandwich cuando aconteció el desastre. “Yo le estaba haciendo un sándwich y aprieto la mostaza y en vez de salir por el piquito, se abre todo y le tiré todo en la espalda montón de mostaza”, agregó Migue.

“Pachu se quedó él en tetas, no le gustó mucho. Pero yo fui a la tintorería y lo solucionamos”, cerró Migue Granados, muy divertido ante la situación. El video no tardó en hacerse viral y por el momento Pachu Peña no reaccionó con una respuesta en sus redes.

El cambio transformador de Pachu Peña

Aunque Pachu Peña es muy conocido por su labor como humorista, en los últimos meses encarnó un villano en la serie Viudas negras, con Malena Pichot y Pilar Gamboa. La serie cuenta la historia de Maru, una mujer que parece tener una vida perfecta en un barrio privado. Sin embargo, la inesperada aparición de Mica, una amiga de su adolescencia, desata un torbellino de recuerdos: años atrás, ambas protagonizaban una vida criminal como “viudas negras”, sedando hombres para robarles. La idea de revivir estas viejas aventuras no será tan sencilla, y ambas deberán enfrentarse a su pasado y a quienes realmente son. La serie se puede ver en HBO Max, donde está disponible completa para los suscriptores de la plataforma. Además, los episodios están disponibles en Flow.