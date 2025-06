Salió a la luz un video íntimo de Lizy Tagliani con una figura de OLGA: "Chorizos"

Salió a la luz un video "picante" de Lizy Tagliani con un productor de radio.

Lizy Tagliani volvió a ser el centro de atención gracias a un clip de uno de sus recientes programas de OLGA en el que se la vio junto a un miembro de su equipo en una situación "picante", en una recreación de una clásica escena de una recordada película romántica. La reacción de la conductora ante el acercamiento de uno de sus compañeros de trabajo en pleno aire.

La situación "picante" se desató luego de que Lizy Tagliani revelara ante sus oyentes que junto a su equipo aprenderían a hacer cerámica con una profesora, que les mostrara las mejores técnicas para la producción de vasos, tazas y vasijas. En ese momento, la primera referencia de la mesa fue la mítica escena de Ghost: la sombra del amor (1990), cuando Patrick Swayze y Demi Moore se trenzan en un romántico ritual que incluye cerámica y roces fogosos.

"Vamos a trabajar con chorizos que traje preparados para que practiquen", sostuvo la profesora de cerámica que fue a OLGA logrando chistes del equipo de Lizy Tagliani, que se acopló a la tarea. Pero cuando llegó la parte que todos los presentes en el magazine estaban esperando -el esculpido de la figura de cerámica- la conductora pidió la canción de Ghost y lanzó al aire una mano de sus compañeros de detrás de cámaras: "Santi, Juan, ¿me ayudás?".

De inmediato apareció un joven que jugó con Lizy Tagliani a recrear la clásica escena de la película romántica y hasta le estampó un beso a la conductora, quien no se privó de hacer muecas en la "fogosa" secuencia que se hizo viral e incluso ella compartió en sus redes sociales.

Lizy Tagliani explotó de furia al aire y anunció lo peor en medio de su escándalo con Canosa: "El pibe"

Lizy Tagliani está enfrentándose a un duro momento personal tras la denuncia que Viviana Canosa hizo en su contra y la dejó en el ojo de la tormenta. En medio del escándalo judicial, la humorista protagonizó un tenso cruce con uno de sus productores en el canal de stream OLGA y explotó de furia.

Todo comenzó en OLGA en un segmento nuevo del programa de Lizy Tagliani que no salió bien al aire, motivo que despertó su furia: "¿Dónde está el pibe este Alejandro, el productor, o vos nene, Lautaro? A ver, ¿Qué entienden ustedes porque la Peluquería funciona en paralelo? Que lo hablamos 700 veces". En ese momento, el joven productor tomó la palabra y sostuvo: "Que mientras vos cortas el pelo, acá se desarrolla algún contenido".

El ida y vuelta entre Lizy y el productor siguió y escaló a mayores cuando la humorista le recriminó: "¿Y dónde mie... estoy apareciendo yo cortando el pelo?". "Vamos y volvemos, las imágenes de lo que está pasando allá y acá", sostuvo el joven en las consolas. "No, no, las dos cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces. Para qué pierdo todos los días de mi vida media hora para charlar al pe..?. Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora nene, date cuenta", lo retó al aire provocando un incómodo momento.