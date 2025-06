La joven figura del fútbol argentino que busca River en este mercado de pases

River Plate busca una joven figura del fútbol argentino en este mercado de pases para reforzarse en un puesto clave.

A pocos días de su presentación en el Mundial de Clubes 2025, River Plate sigue activo en el mercado de pases de cara al segundo semestre del año. Tras concretarse la histórica venta de Franco Mastantuono al Real Madrid por 45 millones de euros, la institución buscará fichar varios jugadores en puestos clave para reforzar al plantel que, además del Torneo Clausura 2025 y los 32vos de final de la Copa Argentina, enfrentará los octavos de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Una de las prioridades para el entrenador Marcelo Gallardo es sumar una alternativa en el lateral izquierdo, posición que actualmente ocupa Marcos Acuña, y ya hay un nombre en carpeta por el que se ofertó en las últimas horas.

El apuntado por el 'Muñeco' y la dirigencia del 'Millonario' es Román Vega, joven futbolista de 21 años que viste la camiseta de Argentinos Juniors. Con un breve paso por el Barcelona B y amplia experiencia en las divisiones inferiores de la Selección Argentina, fue una de las principales figuras en el equipo que dirige técnicamente Nicolás Diez y que alcanzó los cuartos de final en el pasado Apertura luego de finalizar puntero en su zona. Según informó el periodista Germán García Grova, Enzo Francescoli, secretario técnico del cuadro de Núñez, abrió negociaciones con su agente, y se espera que haya una oferta formal en las próximas horas para llevárselo de La Paternal.

La llegada de Vega, que también recibió ofertas de clubes del exterior como el Ajax de Países Bajos o el Bologna de Italia y por el que el 'Bicho' pretende 7 millones de dólares, sería una gran solución para River en una posición crítica en la cancha. En ese sector juega el 'Huevo' Acuña, cuyo rendimiento fue irregular en los últimos meses, y su único reemplazo es Milton Casco; sumar a un jugador con gran proyección a futuro como el carrilero de Argentinos Juniors es uno de los principales objetivos para el 'Millonario' en este mercado de pases.

Vega, de 21 años, tuvo pasos por las juveniles de la Selección Argentina y una breve experiencia en la filial B del Barcelona de España.

Las negociaciones trabadas que pueden favorecer la llegada de Vega a River

No es novedad que Gallardo pretende traer a un '3' desde hace varios meses, aunque las tratativas hasta el momento no llegaron a buen puerto. El primer intento que se realizó fue por Lucas Esquivel, actualmente en Athletico Paranaense que disputa el Brasileirao B: las charlas se estancaron al igual que sucedió en el verano pasado, por lo que su arribo es poco probable. Además, el chileno Gabriel Suazo, quien recientemente quedó libre y era la otra opción ante la imposibilidad de traer al ex Unión de Santa Fe, tiene intenciones de quedarse en el fútbol europeo por el momento.

Los números de Román Vega en su carrera profesional

82 partidos disputados.

Un gol.

Tres asistencias.

El fixture de River en el Mundial de Clubes