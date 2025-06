El inesperado actor en la posible llegada de Cristiano Ronaldo a River

Sorpresa en River: Cristiano Ronaldo recibió el llamado de un futbolista del 'Millonario' para jugar el Mundial de Clubes.

Falta menos de una semana para el comienzo del Mundial de Clubes, torneo que presentará una edición inédita con 32 equipos que disputarán una fase de grupos a partir del 14 de junio. River Plate, uno de los dos representantes argentinos junto con Boca Juniors, se ilusionó en los últimos días con una posible llegada de Cristiano Ronaldo, una de las máximas estrellas del deporte que está cerca de concretar su salida del fútbol de Arabia Saudita. En las negociaciones por el fichaje del astro portugués, que podría significar un impacto mayúsculo en el actual mercado de pases, un actual futbolista del 'Millonario' jugó un inesperado rol, contactándose incluso con él para intentar convencerlo.

Según informó el periodista Diego Borinsky, el protagonista del llamado fue Gonzalo Martínez, quien compartió plantel durante seis meses en Al-Nassr con 'CR7', finalista con su país de la Nations League y que enfrentará este domingo a España a partir de las 16 horas. Mientras atraviesa una extensa recuperación por una lesión muscular, el 'Pity' habló con su excompañero para inclinar la balanza y que esté más cerca de tomar la decisión de vestir la camiseta del conjunto de Núñez. A pesar de la complejidad del fichaje, los hinchas se mantienen esperanzados con el arribo de uno de los máximos exponentes del deporte en las últimas dos décadas.

Martínez no fue el único que se comunicó con Cristiano Ronaldo en las últimas horas: también lo hizo Marcelo Gallardo, entrenador de River y quien tuvo además una experiencia en el fútbol árabe al mando del Al Ittihad. El futbolista reconoció el acercamiento ("He tenido invitaciones desde Argentina para jugar el Mundial de Clubes", declaró) y, si bien se limitó a agradecer el gesto, no descartó una posible llegada a la Argentina en el tramo final de su carrera.

La sorpresiva declaración de Cristiano Ronaldo sobre una posible llegada al fútbol argentino: "Nunca se sabe"

Tras ser consultado si era momento de jugar con Lionel Messi en la previa del enfrentamiento ante España por la final de la Nations League, el crack luso soltó una impactante frase: "Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, ¿cómo no se puede tener un cariño? Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes de Argentina", comenzó diciendo el "luso", que confirmó los rumores de un interés de River o Boca.

El 'Pity' compartió plantel con 'CR7' en Al-Nassr entre enero y agosto de 2023; en ese mercado de pases, el ex Huracán regresó a River Plate y ahí permanece hasta la actualidad.

Más allá de su expresión, Ronaldo luego bajó las expectativas de poder jugar en algún club argentino. "Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Ya tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé. Lo veo difícil, pero me gusta mucho. Nunca fui, pero quiero ir. Mi mujer es de ahí. Tengo mucho cariño por los argentinos y también por Messi (Lionel)”.

El fixture de River en el Mundial de Clubes