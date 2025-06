¿Cómo evitar que las hamburguesas de lenteja se desarmen?

Cómo evitar que se desarmen las hamburguesas de lentejas

Aquellos que busquen una opción más sana y quieran seguir disfrutando de una hamburguesa pueden probar con diferentes verduras. El procedimiento no es el mismo que las de carne, debido a que se deben considerar algunos ingredientes extras para que aquellas preparaciones que son a base de lentejas no se desarmen al entrar en contacto con el calor de la sartén.

Cada vez más supermercados y comercios de cercanía cuentan con hamburguesas sin carne y a base de distintos tipos de verduras. Aunque hay personas que deciden encaminarse en el camino de las recetas caseras porque pueden controlar el proceso de elaboración, además de agregar los condimentos que consideren que son ideales y ahorrar bastante dinero, ya que son productos que disponen de un costo elevado.

"Miren hice una hamburguesa de lenteja con forma de patito", expresó Dscentintomdnss, como figura su usuario X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que logró llevar a cabo la forma del animal, además de que la receta dispone de algunos ingredientes extra como es la cebolla y cereales. Pero en los comentarios se desató un debate bastante particular.

"Amigo que es eso, me asusté", señaló una persona. "Me gustan las hamburguesas de lenteja pero eso no se parece a un pato", agregó una segunda. "Es la hamburguesa de lenteja más fea que vi en mi vida. Bro tiene que parecer carne, no es tan difícil darle ese aspecto", le remarcó alguien más. Lo cierto es que muchos señalaron que el golpe de vista les dio otra sensación. Aunque dado el ingrediente principal usado es normal el color que la mezcla adquirió.

¿Cómo evitar que se desarmen?

La presencia de las verduras en la elaboración es fundamental para que se alcance el sabor deseado, pero hay otros ingredientes que son necesarios sumar para que el disco no se desarme. Además, se debe respetar la cadena de frío que es uno de los puntos claves en la receta.

Usar ingredientes aglutinantes: estos permitirán mantener la forma del disco, se puede usar pan rallado, huevo, puré de papas, harina de garbanzo o almidón de maíz.

estos permitirán mantener la forma del disco, se puede usar pan rallado, huevo, puré de papas, harina de garbanzo o almidón de maíz. Triturar bien todo: cada una de las verduras y legumbres deben ser bien triturados para que se puedan mezclar de la forma correcta.

Frío: una vez que se obtiene el disco, se lo debe congelar por un día para que la figura quede bien fija antes de ser sometido al calor.

una vez que se obtiene el disco, se lo debe congelar por un día para que la figura quede bien fija antes de ser sometido al calor. El fuego: al momento de cocinar es recomendable que la llama de la cocina se encuentre en una intensidad de media-baja, debido a que se busca una cocción uniforme.

Otro consejo que se recomienda aplicar al momento de cocinar a las hamburguesas de lentejas es que no se las debe manipular bastante. Solo lo justo y lo necesario porque se podrían romper con facilidad. Es por ello que se aconseja darlas vuelta una vez y hacerlo con una espátula grande, además de no hacer uso de un tenedor que podría provocar la separación de los ingredientes.