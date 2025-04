Mario Pergolini se metió en la guerra entre Nico Occhiato y Migue Granados: "Ridículo".

Mario Pergolini se metió en el cruce entre Nico Occhiato y Migue Granados, quienes protagonizaron una ardua discusión en relación al mundo del streaming. El reconocido presentador de radio y creador de Vorterix no pudo evitar dar su opinión sobre la fuerte polémica que protagonizaron ambos streamers, quienes nombraron su programa, y pidió que dejaran de pelearse, enfatizando que "no tiene sentido" y que hay que "construir comunidades".

"En estos días se está dando una charla en la cual me siento involucrado porque estoy muy desde el comienzo. Nah, hablando seriamente, no porque me crea que haya inventado la tecnología por hacer streaming, pero la verdad que estábamos en un grupo de gente que sí lo vimos en el comienzo", empezó diciendo Pergolini en Vorterix.

En este sentido, remarcó que "ayer surgió una charla muy fuerte" entre el streamer de Luzu TV y el de Olga donde inevitablemente se vio involucrado, "porque uno de los ejemplos se tomó de una grabación que se dio acá en donde discuten cuántos tenemos, cuántos no tenemos, la televisión que dicen 'ay, dicen que son un montón pero no son nada'".

Pergolini remarcó que los números "no importan en lo más mínimo". "A mí me parece que lo bueno que tenía esto, y que lo sigue teniendo, es que no importa el número: ya nos peleamos en la tele por ese número y listo, no pasó nada. Todo lo que competimos... algunos estamos, otros no, no pasó un carajo. El número es una variedad momentánea, es algo que aparece acá abajo de cuántos nos ven en vivo".

Si bien admitió que "es halagador cuando el número es alto", explicó que "lo bueno que tiene esto del streaming es que estos programas quedan, para toda la historia va a quedar el que hicimos ayer, hoy, cositas... Y la gente lo sigue viendo, y eso es lo que conforma nuestro verdadero número y nuestro verdadero alcance".

"Así que dejemos de pelearnos entre nosotros, tomen la verdad de este hombre adulto, tomen este consejo", pidió. Además, se mostró a favor de la postura de Nico Occhiato: "La verdad que lo que dijo ayer Ochiatto es muy correcto, estamos generando comunidad, de números no importa. Es ridículo. Es auto mentirnos, ni siquiera es para mentirles a los otros. Nosotros tenemos que construir comunidades, que hagan que esto sobreviva, que podamos hacer cosas cada vez mejores, más interesantes, más lindas", cerró.

Qué pasó entre Nico Occhiato y Migue Granados: la pelea de los streamers

Todo comenzó cuando la cuenta de X @RealTimeRating twitteó: “Olga lideraba la tarde y Luzu sube repentinamente 17k en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía". Rápidamente, surgieron rumores de que esos números serían falsos y que habrían sido conseguidos a través de bots. Según la ciuenta, Luzu TV había incrementado su audiencia en más de 17.000 vistas en apenas diez minutos. Fue entonces cuando Occhiato, líder de Luzu, salió al cruce y aseguró que esos números eran falsos, denunciando que les habían mandado bots para perjudicar el canal.

"Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo… No nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números”, sentenció. Así, dio a entender que hubo alguna intervención por parte de Olga. "Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado", aclaró.

En ese contexto, un video de Migue Granados en una emisión de su programa en Olga también comenzó a circular. En el clip, el conductor planteó una analogía que muchos interpretaron como una crítica directa a Luzu: “Un hombre de familia ejemplar, dueño de una hamburguesería, ve que su competencia tiene una cucaracha. Le saca una foto, la viraliza en redes y perjudica a la otra hamburguesería. ¿Es mal tipo?”, preguntó, abriendo el debate en la mesa. Poco después, Occhiato se cruzó con ese fragmento y escribió en X: “Listo. Ya entendí todo”, sugiriendo que Granados había estado detrás del supuesto sabotaje con bots.

Granados respondió que ese video era viejo, sobre un tema que habían debatido hace meses, y aseguró que no puso ningún bot para perjudicarlo. Luego, aprovechó para lanzar una chicana: "Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…". Además, sobre la repentina subida de la audiencia de Luzu, escribió en X: "Chicos disimulen. ¿En un minuto?".