Pachu Peña le cantó las 40 al gobierno de Milei: "No concibo cosas"

Pachu Peña habló del gobierno de Milei.

Pachu Peña es uno de los humoristas más destacados del país y su nombre resonó en las últimas horas por lo que dijo del gobierno de Javier Milei, en medio de la crisis que atraviesa Argentina. El exintegrante de grandes y reconocidos ciclos como Videomatch y Sin Codificar mencionó algunas falencias del presidente y se mostró muy crítico a la hora de hablar del presente político del país.

En diálogo con 220 Podcast, el ciclo de Nico Guthmann y Tomás Quintín Palma, "Pachu" habló de diversos temas y entre ellos, se destacó su opinión en relación a la actualidad del gobierno de Javier Milei y el territorio nacional. "Los jubilados son uno de los puntos que tienen que mejorar. Con los jubilados siempre hubo problemas, no dan abasto", sostuvo el humorista.

"No concibo cosas que ya las vivimos", agregó. En un momento de la entrevista, le preguntaron si extraña Videomatch y Quintín Palma lo chicaneó diciéndole que lo que extraña es el 1 a 1. "Sí, nos costó muy caro el 1 a 1... No pienso en mi bolsillo, pienso como país", expresó. El comentario de Pachu Peña generó todo tipo de reacciones y el ciclo con el humorista continuó con distintos repasos de su carrera, aunque con un tono más descontracturado.

La insólita historia que "todavía le duele" a Pachu Peña: "En un hospital"

"En un hospital al que iban a atenderse mis hijos porque vivíamos ahí en la zona de Pilar, el Director de pediatría me dice que estaban haciendo una rifa para armar una sala oncológica en el tercer piso", empezó por contar. Y aunque si bien se trataba de una causa noble, no tuvo el desenlace que esperaba: "Era media salada la rifa y le dije ‘bueno te la hago en 3 cuotas’".

Luego de esa aclaración, contó: "Era diciembre y justo estaba cerrando un apart en Cariló y mandé al hospital por error lo que era para la quincena del apart". Ante este detalle, el conductor no pudo disimular su sorpresa, pero Peña continuó con un remate aún más divertido: "Me daba vergüenza decirle ‘me equivoqué’. Le dije ‘esto tómenlo como una donación aparte y haceme por favor un certificado para presentar en la AFIP".