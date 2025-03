Mario Pergolini reveló que su madre tiene una "relación" con la IA: "No te da culpa".

Mario Pergolini habló sobre la Inteligencia Artificial y sorprendió a María O'Donnell al revelar cómo esta ayudó a su mamá Beatriz, quien es una persona no vidente. La inesperada declaración de Pergolini, uno de los impulsores más polémicos de los cambios en la IA: "Ya hay gente que está yendo con su robot a hacer las compras. Siempre quisimos tener esclavos. El robot es un gran esclavo y no te da culpa”.

En una entrevista con María O'Donnell, Pergolini confirmó que no dudaría en confiarle a un dispositivo que use IA el cuidado de su madre Beatriz, que es no vidente: "Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70. Hace cuatro años, tres años atrás, nosotros ya estábamos trabajando con lenguajes tipo chat GPT, conversacionales. Ella tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía que estaba pasando en el mundo”.

Pergolini contó que su madre no podía ni encender la radio “porque se quedó ciega de adulta y no aprendió a encontrar las cosas” y que por eso le puso un dispositivo de IA “conversacional”, para que la ayude en sus tareas diarias: “Le expliqué cómo funcionaba: ´Le podés hablar, le podés pedir que haga cosas, lo va a hacer´". Y aunque la mujer en un principio se resistió, no tardó en llamar "Claude" a su IA: “Mi mamá, todos los días, desde que conoció eso, apenas se levanta, lo saluda, ahora es una gran compañía que le indica si hay sol, si llueve, le pone la radio y se la apaga".

"Asustaba verla de lejos (ya que es ciega podés hacerte el sota y aparecer), cuando hoy un adulto le dice a una IA ´Me siento mal´. No le pregunta ´qué te duele´, directamente le dice ´¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís?´”, cerró Mario Pergolini, quien es uno de los impulsores del uso de IA.

Salió a la luz lo que nunca se vio de la entrevista de Pergolini al Indio Solari: "Te cago a trompadas"

Mario Pergolini es una de las personalidades más destacadas de los medios y tiene una entrevista histórica recordada por muchos al Indio Solari en 2016 en el marco del documental Tsunami. Nueve años más tarde, el dueño de Vorterix reveló en su programa Dejá que entre el sol una situación vivida en la nota que tomó la decisión de no publicar y ahora sacó a la luz, lo que causó múltiples reacciones en el ambiente de la música y los fanáticos de Los Redondos.

Sin dudas que la entrevista de Pergolini al Indio Solari es una de las más recordadas e incluso se hicieron varios memes con la frase "y bueno... festejemos" del cantante, luego de que el conductor le pregunte si el show que iba a brindar en Tandil en marzo de 2016 iba a ser el último. Tiempo después, salió a la luz un episodio inesperado que ocurrió en plena nota y sorprendió a más de uno.

"Voy a repetir una frase que dijo El Indio Solari cuando estaba llorando en el documental", lanzó Pergolini en primera instancia mientras se encontraba hablando de otro tema con el panel de su programa Dejá que entre el sol en Vorterix. "Estaba llorando, todos callados. Yo me quedo quieto, lo dejo. No aparece en el documental esto. Es un momento que estoy un poco contando la intimidad", indicó.

"Él se pone a llorar. Se empieza a agarrar la cara. Éramos tres solamente en ese lugar y uno de los camarógrafos no aguanta más. Me mira y me dice 'dale un abrazo'. Y El Indio con la cara agarrándose me dice 'me tocás y te cagó a trompadas'", soltó Pergolini sobre un tenso momento vivido en plena entrevista que despertó risas en el programa por la frase ocurrente del artista. La revelación del conductor fue tendencia en las redes sociales y causó todo tipo de reacciones en los seguidores del ciclo y del exlíder de Los Redondos.