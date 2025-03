Atención: estas son las 3 carreras que no conviene estudiar, según la Inteligencia Artificial.

Según la Inteligencia Artificial (IA), existen tres carreras que no vale la pena estudiar en 2025 ya que la IA lo resolverá todo sin necesitar de un personal calificado. Mientras algunas personas creen que la IA no representa una amenaza para los puestos de trabajo, ya que hay un factor humano que es irreemplazable, otras sostienen que en unos pocos años, algunas carreras ya no tendrán futuro, ya que a las empresas les bastará con resolver esas tareas a través de la inteligencia artificial.

Al preguntarle a la propia IA cuáles son las carreras que ya no conviene estudiar para 2025, dio una respuesta que dejó sorprendidos a muchos. Según su análisis, estas carreras están perdiendo relevancia ya que la tecnología avanzó demasiado. Se trata de estas carreras: traducción e interpretación, periodismo y contaduría pública. Sin embargo, cabe destacar que esto no significa que desaparecerán por completo, sino que el mercado laboral cambiará drásticamente.

Las 3 carreras que ya no conviene estudiar, según la IA

1. Traducción e interpretación

La IA está reemplazando cada vez más la traducción de textos simples y técnicos y solamente quedarán nichos muy específicos. Herramientas como Google Translate, DeepL y ChatGPT ya están avanzando demasiado y las empresas no siempre buscan traductores para textos estándar.

2. Periodismo

La IA ya tiene la capacidad de redactar noticias de economía, política, salud y cualquier otro tema, incluso utilizando criterios SEO si se le dan las indicaciones adecuadas. Si bien los redactores seguirán siendo valiosos en temas que requieran un análisis crítico y una profunda investigación, la redacción de noticias diarias está más en peligro.

3. Contaduría pública

La IA ya automatiza auditorías, impuestos y balances financieros. Si bien los contadores seguirán existiendo, serán más necesarios como asesores estratégicos que como responsables de tareas repetitivas.

