"Obsesivo": Lali contó la verdad detrás de su canción Fanático

Lali Espósito habló sobre su canción Fanático, entendida por todos como una respuesta a Javier Milei.

Lali Espósito estuvo como invitada en el programa de Pedro Rosemblat en Gelatina y allí se refirió a su canción Fanático y al espíritu irónico de ella. La voz de hits como Disciplina, N5 y Boomerang aseguró que se hace cargo de que craneó el videoclip con ciertos guiños y también se refirió a cuánto la emocionan las repercusiones del tema.

Rosemblat le preguntó a Lali por Fanático, como alusión al primer material musical de la nueva era de la cantante, al que le siguieron No me Importa -una oda al rock argentino de los 80- y Mejor Que Vos, que tiene influencias más pop. "Voy al origen de lo que conocemos públicamente del próximo disco que es Fanático, un tema que fue traducido políticamente por vastos sectores y se convirtió en una suerte de himno. ¿Pensaste que iba a pasar eso? ¿Hasta qué punto te hacés cargo?", soltó Pedro.

Si bien en su pregunta no nombró a Javier Milei, está claro que el conductor se refirió a que todo el público entendió al track como una respuesta al Presidente, por los guiños al mandatario en el videoclip. "Me hago cargo. No es que digo 'ay ni idea'. Elegí hablar de eso, no de una persona, no dirigí la canción a una persona, pero sí a un tipo de persona, que tienen esos rasgos de fanático obsesivo", respondió la artista. Y siguió: "Una persona que te odia pero que en el fondo evidentemente le importás muchísimo y le interesás muchísimo y sin darse cuenta hasta capaz te aprecia. Así que sí, soy responsable que haber querido decir eso que digo, del video que tiene la canción, de esa ironía que maneja, lo pensé para que así sea".

Lali Espósito, sobre el odio de Milei hacia ella y María Becerra

"Es espantoso, está mal. Está muy mal que eso pase. Pero bueno, yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen a mí de mis casillas y mi madre me retaría si fuera una mina irrespetuosa", comentó Espósito sobre los agravios del presidente. En ese momento, el periodista de Puro Show le recordó que recientemente Milei la nombró otra vez como "Ladri Depósito" y ella soltó: "Sí, al pedo aparte, tenía tanto para decir siendo el Presidente, es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí que soy una cantante. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son violentas de hecho. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discurso de odio".

Lali Espósito.

