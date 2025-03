Eial Moldavsky confirmó la verdad tras su polémica con Lali: "Un video".

Eial Moldavsky brindó una entrevista al magazine de espectáculos Intrusos (América TV) tras el escándalo por sus polémicos dichos sobre Lali Espósito y confirmó lo que todos pensaban. "Me golpea mucho", reflexionó el hijo del humorista Roberto Moldavsky.

Interceptado por un movilero del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Moldavsky contestó a la pregunta sobre su estado tras la polémica con Lali Espósito: “Acá estamos. Estuve muy mal. Fueron días muy malos, de mucha tristeza, mucho arrepentimiento y de mucha angustia”.

También, Eial Moldavsky aclaró que atravesó días complicados por el odio que recibió en las redes sociales por sus dichos: “Si bien claramente yo no soy la víctima de esta historia, los días fueron muy malos, estaba muy triste. Estoy muy arrepentido, muy golpeado y estoy muy triste de verme así. La verdad es que no se puede volver el tiempo atrás, por más que lo intenté todos estos días, no hay nada que hacer”.

“Es un video que está muy mal y es un video que a mí me golpea mucho. Yo siento un rechazo muy grande por verme a mí mismo, que es lo peor que te puede pasar. Quizá si yo lo viera en otra persona también tendría críticas, así que no tengo mucho para opinar. Hay gente que me golpea más, hay gente que me genera más desprecio así que no me interesa lo que opinen”, cerró el filósofo Eial Moldavsky sobre su video en Olga ventilando intimidades de su supuesta relación con la actriz y cantante Lali Espósito.

El descargo de Eial Moldavsky y Nati Jota tras la polémica

Una vez desatado el escándalo por las polémicas declaraciones de Eial Moldavsky, el joven apareció en sus redes sociales con un descargo. “Vengo a ofrecer unas disculpas públicas. En primer lugar, quiero aclarar que en ningún momento me refería a Lali. La historia es completamente falsa, fue en el marco de una consigna en un programa de radio donde uno a veces dice muchas boludeces. Acá tienen a una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas. Es una historia que inventé, jamás traería mi intimidad así al aire y no contaría algo así”, expuso el joven en un video que publicó tras el estallido mediático tras sus dichos.

Asimismo, la conductora Nati Jota -quien estaba al aire en el programa y no frenó la situación- precisó: "No queríamos dejar de hacer un comentario sobre la situación que tuvimos al aire el viernes. Fue un momento bastante choto. Yo, en lo personal, no lo decodifiqué en el momento como para frenarlo, como hubiera querido y como correspondía. Ayer subí un tweet y Eial también pidió sus disculpas. Nos parecía importante abordarlo hoy en vivo. Verlo me hizo ruido. No haber intervenido en esa situación y haber participado de esa conversación me resultó desagradable. Como dijo Eial, la intimidad de una mujer, sea quien sea, no se habla en ese tono, no se hace de esa manera. No quería dejar de decirlo porque me interpela".