Luciano Castro disparó una fuerte frase contra los argentinos: "Mucho caretaje"

El actor está próximo a irse al país vecino y sorprendió a todos con sus declaraciones.

Luciano Castro generó polémica cuando, en una entrevista dada a un medio uruguayo, habló de la sociedad argentina y lanzó críticas que no fueron bien recibidas en nuestro país. El actor llenó de elogios al público oriental pero dejó frases muy fuertes para referirse los argentinos.

“Decidimos ir a Uruguay por lo compleja que es la plaza. No es un público que te va a regalar un aplauso porque sos el muchacho de la tele o porque le gustó una serie tuya. Es un púbico cerrado y exigente", expresó Castro en diálogo con El País. La pareja de Flor Vigna es uno de los protagonistas de la obra El Divorcio, junto con Carla Conte, Natalie Pérez y Pablo Rago.

Tras haber explicado por qué eligieron Uruguay para presentar el espectáculo, dejó un comentario polémico hacia el público argentino. "Nos encanta ir a Uruguay, es muy genuino, y yo vivo en un país donde hay mucho caretaje", señaló de manera contundente.

"Cuando veo cosas genuinas, las celebro. Y prefiero que me digas que no te gusta lo mío a que que soy un fenómeno y, cuando me doy vuelta, me la das por la espalda. Por eso vamos", justificó. La obra dirigida por Nelson Valente será presentada los días 4, 5, 6, 19 y 20 de noviembre del 2022.

El flyer de la obra de teatro El Divorcio

Luciano Castro reveló la verdad de la salida de Leticia Brédice de su obra

Luciano Castro habló sobre la salida de Leticia Brédice de la obra teatral El Divorcio, de la que él forma parte. El actor dio a conocer cuáles fueron los motivos de la desvinculación de su colega y reveló detalles de conflictos internos entre ella y las autoridades del proyecto.

"Esto que pasó es más común de lo que parece en nuestro laburo. Muchas veces no pueden trabajar juntos actores y directores por no compartir estilos o formas de trabajo. En este caso, todo se resolvió bien y eso es lo más importante", comenzó su descargo el protagonista de Sos Mi Hombre en diálogo con Primicias Ya. Y agregó: "Es muy normal que suceda esto artísticamente. Que no se pueden empatar las partes o los métodos. Y si eso pasa, no se lleva acabo el proyecto o alguien sale adelante".

Castro contó que en el elenco no se esperaban que Brédice sea desvinculada y que esta realidad significa un volver a empezar. "Es algo que tiene que ver con el trabajo nuestro, no es que decís: 'uy, que horror, se cayó el mundo'. Tenemos que seguir adelante. No hubo un desplante. El tema es volver a empezar. Nelson (Valente) es director y es autor", enunció el actor. Y cerró: "Yo celebro que haya gente que proponga, pero para darse un cambio tiene que estar de acuerdo el autor. No queríamos cambiar nada, estábamos embaladísimos, pero hay situaciones que superan todo y tenemos que seguir adelante. Y tanto Leticia como el director resolvieron todo".

La actriz que reemplazará a Brédice es Carla Conte y Castro dio a conocer cómo fue su incorporación al elenco. "Ya está metida y siendo parte. Cada día está integrada un poco más para llegar lo mejor que podamos al estreno. Si bien es una comedia, no deja de ser una comedia de texto. Es compleja, tiene un timing, y cosas que hay que ensayarlas mucho", relató el ex de Sabrina Rojas.