El Fitz Roy fue reconocido por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña.

El imponente monte Fitz Roy, ubicado en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, fue reconocido en noviembre pasado como una “Montaña Turística de Fama Mundial”. Este título lo consagra como un destino excepcional para quienes buscan experiencias de montaña de alta calidad y prestigio internacional.

Este reconocimiento fue otorgado por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA) durante la Conferencia Internacional sobre Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2025, celebrada en China. La distinción no solo resalta la belleza y el valor natural del Fitz Roy, sino que también impulsa su desarrollo turístico sostenible y de excelencia.

El monte, conocido también como cerro Chaltén, se encuentra en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares, muy cerca de la localidad de El Chaltén, y limita con el parque chileno Bernardo O'Higgins. Sus picos afilados y paredes verticales dibujan un paisaje cambiante que se transforma con la luz del sol, pintando la roca con tonos naranjas y rojos vibrantes.

Aunque el Fitz Roy mide 3.405 metros, una altura modesta comparada con otros picos andinos que superan los 6.000 metros, su fama radica en la dificultad extrema para escalarlo. Sus paredes de laja casi verticales, pulidas por el hielo y azotadas por fuertes vientos, exigen habilidades técnicas avanzadas, reservadas para escaladores con mucha experiencia.

Desde el Gobierno nacional destacaron que este logro fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Cancillería argentina, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y el municipio de El Chaltén. El Comité de Montaña fue clave para postular al Fitz Roy, resaltando no solo su imponente belleza sino también su potencial para un turismo sostenible y de alta calidad.

Con este reconocimiento, el Fitz Roy se suma a una selecta lista de montañas que son referencias mundiales para el turismo de montaña, ofreciendo a los visitantes una experiencia única en un entorno natural privilegiado y desafiante.

Incendios en el sur: más de 3000 evacuados y un fuego que no cesa

El 2026 inició con importantes incendios forestales en la provincia de Chubut. Actualmente, hay dos focos activos que preocupan tanto a las autoridades como a los vecinos. Bomberos y brigadistas se encuentran trabajando con intensidad en Puerto Patriada y en Epuyén.

En ambos lugares, ya se evacuó a más 3000 personas y hay un dato aún alarmante: hasta el momento se han visto afectadas 2 mil hectáreas de bosque y vegetación.

Las llamas ya arrasaron con viviendas, flora autóctona y animales. Los habitantes de la región relataron que muchos debieron abandonar sus hogares y trasladarse a zonas seguras, dejando atrás sus pertenencias ante el avance del fuego

A esto se suman las condiciones climáticas que no son para nada favorables teniendo en cuenta el contexto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé en el pronóstico de los próximos días la llegada de lluvias. Hoy, la región de Puerto Patriada y Epuyén se enfrenta a temperaturas elevadas y a una sequía prolongada.