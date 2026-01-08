La postura de yoga que te devuelve la energía en solo 10 minutos

Las extensiones de espalda y torsiones contrarrestan el cansancio por estar sentado.

Si lo que vos buscás es una alternativa natural para recuperar energía sin necesidad de recurrir a la cafeína o azúcares, el yoga puede ser la solución que necesitás. Esta práctica milenaria combina movimientos conscientes y respiración profunda para activar la vitalidad desde el interior del cuerpo, despejando la mente y preparándote para enfrentar el día con mayor claridad y fuerza.

Sara García, profesora de Vinyasa Yoga, explicó que la energía que genera el practicar yoga va mucho más allá de simplemente sentirse despierto. “Esta práctica incrementa la energía por tres vías principales: optimiza la circulación y la oxigenación, activa el sistema nervioso de modo consciente y equilibra el sistema hormonal”, detalló. Además, destacó que el yoga despierta el cuerpo sin agotarlo ni forzarlo en exceso.

Entre las posturas recomendadas para combatir el cansancio vespertino, García destacó las extensiones hacia atrás suaves, las torsiones y las inversiones. Por ejemplo, la Bhujangasana o postura de la cobra, que consiste en arquear la espalda suavemente, abre el pecho y contrarresta las horas que pasamos encorvados frente a la computadora.

Los saludos al sol también son muy efectivos para activar el cuerpo. No es necesario hacer muchas repeticiones; con apenas tres o cuatro rondas conscientes, ya se logra una activación completa. La clave, según la profesora, no está en la duración sino en la constancia del ejercicio.

Un dato interesante: diez minutos diarios durante dos semanas produjeron cambios notables en varios alumnos. La idea es crear un hábito sencillo, con cinco minutos por la mañana realizados con atención, que reprogramen el sistema nervioso para que el cuerpo se active de forma natural y dependa menos del café como estímulo.

Además, las torsiones, como la posición Ardha Matsyendrasana, activan la columna vertebral y estimulan los órganos internos. Las inversiones, que pueden ser simples, como la Viparita Karani donde se elevan las piernas apoyadas en la pared, modifican la dirección del flujo sanguíneo y aportan grandes beneficios al organismo.

Para quienes recién comienzan, la profesora García recomienda una secuencia matutina sencilla que incluya tres rondas de saludo al sol, dos minutos de respiración consciente y una postura de equilibrio como el Vrksasana o postura del árbol. Con este combo, la energía se renueva y el cuerpo se prepara para el día sin necesidad de estimulantes artificiales.

Yoga o Pilates: 3 apps para arrancar en casa

Cuando decidís comenzar una actividad física, surge la duda: ¿yoga o pilates? La respuesta no es única, ya que la elección depende mucho de factores personales como la edad, el nivel de experiencia y el estado físico.

El yoga suele ser una opción más accesible para quienes buscan relajarse, mejorar la movilidad y reducir el estrés. Por eso, es ideal para principiantes o personas que necesitan un enfoque más pausado y mental

En cambio, el pilates se enfoca en fortalecer el core y mejorar la postura, trabajando con mayor intensidad el cuerpo. Es una disciplina que puede resultar más exigente y está recomendada para quienes buscan tonificar y ganar fuerza.

Las mejores Apps para comenzar a practicar yoga o pilates

Si te interesa probar alguna de estas actividades, existen varias aplicaciones que facilitan el acceso desde casa. Aquí te recomendamos tres apps para que empieces con yoga y pilates sin complicaciones:

1. Daily Yoga: Ofrece rutinas para todos los niveles, con guías paso a paso y variedad de estilos.

2. Pilates Anytime: Especializada en pilates, con clases para principiantes y avanzados.

3. Gaia: Combina yoga, pilates y meditaciones, ideal para quienes buscan un enfoque integral.