¿Te duele el ciático? La postura de yoga más fácil y efectiva para el dolor de espalda baja.

Chau dolor de ciático: la postura de yoga definitiva para el dolor de espalda baja, apta principiantes.

Hay una postura de yoga que es ideal para quienes sufren dolor lumbar. El dolor de ciático es uno de los más comunes entre la mayoría de las personas, indistintamente de la edad que tengan. Entre muchos motivos, puede ser por un mal movimiento, por levantar peso de la forma incorrecta o por malos hábitos posturales.

Afortunadamente, el yoga es una herramienta ancestral para eliminar los dolores corporales de manera natural, simplemente a través de movimientos suaves y generosos con el cuerpo. No hace falta que seas un experto en yoga para hacer esta postura, ya que es perfectamente apta para principiantes.

Paula González, experta en yoga, compartió en sus redes sociales el paso a paso para practicar esta postura. Lo único que necesitás es ropa cómoda y un yoga mat o colchoneta.

Si no tenés ninguna de las dos, podés extender un toallón en el suelo para que no te duelan las rodillas al apoyarlas. Se aconseja que mires el video para entender mejor el ejercicio.

La postura de yoga para aliviar el dolor lumbar y de ciático: el paso a paso