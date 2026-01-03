¿Te duele el ciático? La postura de yoga más fácil y efectiva para el dolor de espalda baja.

Hay una postura de yoga que es ideal para quienes sufren dolor lumbar. El dolor de ciático es uno de los más comunes entre la mayoría de las personas, indistintamente de la edad que tengan. Entre muchos motivos, puede ser por un mal movimiento, por levantar peso de la forma incorrecta o por malos hábitos posturales.
Afortunadamente, el yoga es una herramienta ancestral para eliminar los dolores corporales de manera natural, simplemente a través de movimientos suaves y generosos con el cuerpo. No hace falta que seas un experto en yoga para hacer esta postura, ya que es perfectamente apta para principiantes.
Paula González, experta en yoga, compartió en sus redes sociales el paso a paso para practicar esta postura. Lo único que necesitás es ropa cómoda y un yoga mat o colchoneta.
Si no tenés ninguna de las dos, podés extender un toallón en el suelo para que no te duelan las rodillas al apoyarlas. Se aconseja que mires el video para entender mejor el ejercicio.
MÁS INFO
La postura de yoga para aliviar el dolor lumbar y de ciático: el paso a paso
Arrodillate en el suelo.
Colocate en posición de "gato", con las dos palmas de las manos sobre el suelo, a la altura de los hombros y con los codos estirados. La espalda tiene que permanecer recta. Las rodillas y los brazos tienen que estar alineados.
Llevá tu pie derecho hacia el costado. El pie debe apuntar hacia el costado externo, mientras la rodilla permanece alineada con el tobillo. Vas a sentir cómo los músculos de tus caderas se abren y se relajan.
Mirá hacia el frente, activá tu abdomen.
Balanceate de atrás hacia adelante, haciendo unas 10 repeticiones en total.
Repetí lo mismo con la pierna contraria.
Repetí este ejercicio todas las veces que sea necesario. Para tener mejores resultados, si sufrís de dolor crónico, practicalo todas las mañanas y antes de irte a acostar. Solamente te va a llevar unos cinco minutos al día.