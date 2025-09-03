Chau estrés: la postura de yoga que reduce el cortisol y te fortalece el abdomen.

Hay una postura de yoga que es ideal para combatir el estrés y disminuir los niveles de cortisol, así como también para fortalecer la zona abdominal. Si estás buscando una actividad física que te ayude a desconectarte de la rutina, disminuir tus niveles de estrés y a la vez tonificar el vientre, esta práctica es una excelente alternativa.

Para la mayoría de las personas, el yoga es una simple actividad que te ayuda a relajar la mente. Sin embargo, ese no es su único beneficio. Esta práctica milenaria tiene increíbles beneficios tanto para la salud mental como física, y ciertas posturas te ayudan a fortalecer músculos importantes del core (el centro del cuerpo) al mismo tiempo que reducen los niveles de cortisol, la hormona que regula el estrés.

La profesora de yoga Xua Lang dice, en diálogo con Vogue, que la postura Paripurna Navasana es "la más completa para estos objetivos". Además de fortalecer, ayuda a quemar grasa abdominal. "Esta clásica postura de estabilización abdominal ayuda a tonificar y fortalecer el core, los músculos abdominales, los flexores de la cadera, los glúteos, la pelvis y los músculos de la espalda. Además, se estimulan los órganos abdominales, lo que mejora el funcionamiento del sistema digestivo junto con otros órganos", suma el profesor de yoga José Martín Fernández.

Papirunna Navasana: qué dice la ciencia sobre esta postura de yoga y sus beneficios

Además, según Harvard School of Health y varios estudios científicos, practicar esta postura 30 minutos todos los días ayuda a ganar menos peso a lo largo de toda la vida. Esto se debe a que el yoga ayuda a mejorar la conciencia plena, haciendo que sea menos probable comer en exceso por ansiedad. “A nivel mental, mantener el cuerpo equilibrado y estable ayuda a mejorar la autoestima y la fuerza de voluntad”, dice Martín Fernández.

Cómo practicar la postura de yoga Papirunna Navasana