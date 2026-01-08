Este error le puede quitar años de vida a la batería de tu celular

El orden de conexión al cargar el celular sí importa.

Cargar el celular parece una tarea automática, casi sin pensar. Sin embargo, un detalle mínimo en el orden en que conectás el cargador puede marcar una gran diferencia en la vida útil del teléfono. Especialistas en electrónica advierten que un hábito muy común al enchufar el móvil puede generar microdaños internos con el paso del tiempo, afectando tanto la batería como otros componentes clave.

Aunque muchos usuarios no lo saben, el orden de conexión al cargar el celular sí importa. Cambiar esta costumbre, que lleva apenas unos segundos, puede ayudarte a conservar el rendimiento del equipo por más años y evitar gastos innecesarios en reparaciones o recambios prematuros.

El error más común al cargar el celular

La mayoría de las personas conecta primero el cable al teléfono y recién después enchufa el cargador a la toma eléctrica. Este gesto, que parece inofensivo, puede provocar una breve sobretensión eléctrica que viaja por el cable y llega directamente al dispositivo. Con el uso diario, estas pequeñas descargas pueden afectar la batería, el circuito de carga e incluso otros componentes internos sensibles.

Según explican técnicos especializados, estas sobretensiones no suelen causar un daño inmediato, pero sí contribuyen al desgaste acelerado del celular. El resultado: menor autonomía, fallas prematuras y una vida útil más corta del equipo.

Un truco simple para cuidar la batería del móvil

La solución es tan sencilla que sorprende. El orden correcto para cargar el celular es conectar primero el cargador a la corriente eléctrica y, una vez estable, enchufar el cable al teléfono. De esta manera, cualquier pico de tensión queda absorbido por el enchufe y no alcanza al dispositivo.

El mismo criterio aplica al momento de desconectar el celular cuando ya está cargado. En este caso, lo recomendable es retirar primero el cable del teléfono y recién después desenchufar el cargador de la pared. Así se evitan tensiones innecesarias sobre la batería y el sistema electrónico.

Primero se enchufa el cargador a la corriente eléctrica y después el cable al teléfono.

Un hábito que suma años de uso

“Un pequeño cambio de hábito como este puede prolongar significativamente la vida útil del teléfono”, señalan expertos en reparación de dispositivos móviles. Adoptar esta rutina no solo protege la batería, sino que también reduce el riesgo de fallas internas y ayuda a mantener un rendimiento más estable a largo plazo.

En un contexto donde los smartphones son cada vez más caros y difíciles de reparar, cuidar el celular desde el primer día se vuelve clave. Cambiar el orden al cargarlo es un gesto mínimo, pero puede marcar una gran diferencia en el bolsillo y en la durabilidad del equipo.