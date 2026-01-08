Video viral: el gatito cordobés que fue rescatado por bomberos a 50 metros de altura.

Un gatito que había quedado atrapado a unos 50 metros de altura fue rescatado el pasado lunes por la mañana por los Bomberos Voluntarios de Arroyito, en el este de la provincia de Córdoba. El animal había trepado hasta el tanque principal de agua municipal y no podía bajar por sus propios medios, lo que derivó en la intervención de un equipo especializado en rescates en altura.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia del felino en la parte superior de la estructura. Debido a la altura y al difícil acceso al lugar, se dio aviso a los Bomberos Voluntarios, que rápidamente evaluaron la situación y activaron un operativo especial para evitar que el animal sufriera una caída o se lastimara.

Un gatito fue rescatado por bomberos a 50 metros de altura en Arroyito.

La tarea estuvo a cargo de la Brigada de Rescate Especial, que trabajó durante más de tres horas para llegar hasta el punto donde se encontraba el gatito. Para concretar el rescate, los bomberos debieron montar sistemas de anclaje y aplicar maniobras técnicas propias de trabajos en altura. El animal se encontraba en una zona expuesta y con movimientos limitados, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.

Una vez asegurada el área, uno de los rescatistas logró alcanzarlo y sujetarlo con cuidado. El descenso se realizó de manera controlada, sin poner en riesgo ni al personal ni al felino. Parte del operativo fue registrado en video por personas que se encontraban en el lugar y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde el rescate rápidamente se viralizó. Según informaron desde el cuartel, más allá del estrés propio de la situación y del tiempo que permaneció en altura, el gatito se encontraba en buen estado al momento de ser bajado.

Qué fue del gatito rescatado en Arroyito

Tras ser descendido de manera segura, el gatito fue entregado a la ONG Corazón de Trapo, una organización local dedicada al rescate y cuidado de animales. Allí quedó bajo resguardo para ser sometido a una revisión veterinaria y recibir los cuidados necesarios luego de haber atravesado una situación de riesgo.

Desde el entorno del rescate señalaron que el felino no presentaba lesiones visibles, aunque permanecerá en observación para descartar cualquier complicación derivada del estrés o de la exposición prolongada en altura. La ONG se hará cargo de su recuperación y, una vez que esté en condiciones, evaluará los pasos a seguir respecto a su futura adopción.