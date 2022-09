La furia de Leticia Bredice en Intrusos: "Me echaron"

Leticia Brédice irrumpió en un móvil de Intrusos para emitir un fuerte descargo contra el director de la nueva obra teatral de Luciano Castro.

Leticia Brédice fue la protagonista de un triste escándalo que terminó en su despido de una de las obras teatrales que abrirán la temporada veraniega en Mar del Plata, y en un enfurecido descargo responsabilizó al director Nelson Valente. "No entiendo bien que pasa", reconoció la actriz.

Todo comenzó durante el móvil de Laura Ubfal en Intrusos (América TV), donde la periodista anunció una primicia desagradable: "Les quería acercar una primicia bastante preocupante que tiene que ver con un elenco teatral, que tiene que ver con la baja de una actriz que ya tiene reemplazo y ya había hecho las fotos del espectáculo. Estamos hablando del elenco de El divorcio, de Luciano Castro, con producción de Faroni (Javier). Están por debutar en Rosario y luego iban a ir a Mar del Plata. La protagonista junto a Castro era Natalie Pérez y en el reparto figuraban Pablo Rago y Leticia Brédice".

"Por decisión del director Nelson Valente, le pidieron a Leticia que deje el elenco por problemas internos de cómo ella no estaba en su eje del todo. Habría que hablar con Leti porque es una mina divina. Se produjeron problemas en los ensayos con Leticia y Pablo Rago y Luciano Castro terminaron pidiéndole disculpas a la gente de las lecturas de los ensayos. Ellos quieren apurarse para ser los primeros en llegar a Mar del Plata". agregó Ubfal.

Acto seguido, la conductora Florencia de la V indicó que Leticia estaba viendo el programa y quería salir al aire a emitir un descargo. En comunicación con el magazine, la actriz expresó: "¿Qué pasó?, ¿me echaron de dónde?". "¿Te echaron? Dicen que te fuiste", indagó de la V logrando una fulminante respuesta.

El furioso descargo de Leticia Brédice

"No me voy de ningún lado, menos ahora. No es un momento de egos, hay que bajarlos un poco y estar más tranquilo. Hay que tratar de ser más empáticos entre actores pero, a veces, si entras en una compañía y el otro no empatiza con vos, yo tengo como actriz la humildad -por más que estudie el guión, vaya en horario, cumpla todos los requisitos y sea buena compañera- de si el director dice, al segundo ensayo, 'no quiero que venga más Leticia' yo lo tengo que hacer. La verdad es así", sentenció la actriz que recientemente participó de la telenovela La 1-5/18 (El Trece).

Además, Leticia manifestó su teoría sobre la razón que habría llevado a que Nelson Valente -el director de la obra- la despidiese del espectáculo: "Nunca hice temporada en Mar del Plata. Lo que tengo para hacer es en el Teatro San Martín, un clásico griego. Yo después hablé con Faroni, que me parece una persona preciosa, y me dijo 'flaca, yo no te voy a dejar en banda. Nunca trabajé con vos, pero preguntá por mí'. (...) No entiendo bien que pasa, lo que sí entiendo es que uno a veces uno se encuentra o no. Creo que el director no empatizó conmigo".