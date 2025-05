Julio Chávez le contestó a Alfredo Casero y dijo la verdad de lo que ocurrió en Farsantes.

Julio Chávez contestó al ataque de Alfredo Casero, quien recientemente declaró que "no lo quiere ni un carajo" porque "arruinó" su último trabajo en televisión (haciendo referencia a la telenovela Farsantes, que se emitió en El Trece durante el 2013). Las palabras del actor que protagoniza La Ballena, en el teatro Paseo La Plaza.

La polémica con Julio Chávez se inició luego de declaraciones del actor en una entrevista con Infobae -Chavéz declaró: "A Ricardo Darín (le robaría), el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo"- que derivaron en un enojo de Ricardo Darín. Luego del cruce, trascendió que los actores mantuvieron una conversación y por primera vez Chávez reveló a El Destape qué le dijo a su colega: "No fue un llamado de disculpas, fue un llamado de aclaración y de intentar tranquilizarse y que el otro comprenda lo que pasó. No hubo disculpas porque no había nada de que disculparse y no hubo ninguna intención por la que habría que pedir disculpas. Yo respondí con toda la sinceridad y la estúpida comodidad en la que me sentí en ese momento, equivocada comodidad, y contesté lo que contesté, que yo -entre otras cosas- lo que admiro de este colega es algo que yo no tengo. Hablé más de mí que de él y hablé sobre un atributo que para mí es muy importante, que es la capacidad de expandirse y de ser gestor que yo no la tengo".

Y sobre el ataque de Alfredo Casero Chávez expresó, de forma escueta: "No me quiere, y que voy a hacer. ¿Por qué me va a querer? No me quiere". Vale destacar que luego de sus dichos, Alfredo Casero calificó sus palabras como una "imbecilidad" y asumió que fueron palabras inapropiadas: “No quiero que gane la porquería que dije”.

Qué le dijo Alfredo Casero a Julio Chávez tras la polémica con Darín

Fue en diálogo con Puro Show (El Trece) que Alfredo Casero arremetió contra Julio Chávez, quien su compañero de trabajo en la exitosa tira diaria Farsantes: “No lo quiero ni un carajo... arruinó mi último trabajo importante en televisión. Tiene una manera peyorativa y baja de tratar a la gente. Yo no lo veo como un gran actor, no es un Pompeyo (Audivert). Quiere ser como Urdapilleta. Para un artista como yo, es fundamental poder empezar y terminar bien un trabajo. Y eso no pasó”. Las declaraciones del actor de Cha cha cha se hicieron virales con rápidez y muchos rememoraron los escándalos que salpicaron a la querida telenovela de Polka.