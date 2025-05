Gerardo Romano se pudrió y dijo lo que nadie esperaba sobre Julio Chávez.

Gerardo Romano decidió hablar sobre Julio Chávez y dijo todo lo que piensa sobre él. Todo se dio a raíz de los dichos de su colega sobre Ricardo Darín, a quien destacó por "la habilidad social" que tiene, dejando de lado sus dotes artísticos.

En diálogo con Conexión abierta, Gerardo Romano dijo sobre Darín y Romano: "Tengo admiración, no soy envidioso, de lo que más trato de huir es de esa codicia natural que propicia el neoliberalismo, que seamos explotadores, competitivos con el otro y lo excluyamos. Me parece un eufemismo para decirle a alguien que le fue bien por tu inteligencia para trazar relaciones y manejarte con las relaciones y que conseguiste, de un modo no del todo santo, el lugar que tenés".

Criticando directamente a Julio Chávez, Romano continuó: "Es un pensamiento para que lo diga un actor... debería meterse la lengua en otro agujero. No me parece adecuado, sobre todo con el estropillo que está haciendo el Eternauta. Si vos tenés la carrera de Darín decís, mirá, se terminó, no puede haber algo más esplendoroso. Lo más alto que hay en la Argentina es el Aconcagua, 6.900 metros, cuando resulta que estás arriba del Aconcagua tenés una montaña de 7.000 metros, el Everest y el tipo se sube. La verdad que esa sí que es una carrera".

"Lo que le falló, me parece, a Julio es que habló de inteligencia social, que es un concepto medio choto, ahí habría que sacudirle un poco las ideas. La inteligencia es una capacidad intelectual personal que tiene cada uno. Mucha, poca, ninguna. Pero social es como que la inteligencia que nos pertenece fuera patrimonio de los demás", cerró Gerardo Romano.

La anécdota de Gerardo Romano con Ricardo Darín

Resaltando las cualidades humanas de Ricardo Darín, Gerardo Romano aseguró: "Cuando filmamos con Darín en Ushuaia, 'La Fuga' con Miguel Ángel Solá me acuerdo que era invierno, estábamos en un buen hotel, pero que teníamos que ir a filmar todos los días a la cárcel de Ushuaia".

"¿Te imaginas lo que te cag... de frío en una cárcel en Ushuaia? Me llamaban y decían 'vamos a hacer la escena de la ducha', pero el agua está muy fría, era un hincha pelotas yo. Ricardo se metió bajo el agua fría y se cag... de frío, estuvo tres o cuatro horas bajo la ducha fría en Ushuaia haciendo escenas", continuó el actor.

Para finalizar, Romano dijo de Darín: "Darín se la bancó. Y yo veía la carita de Carlitos Mentasti, se le hacía el signo pesos de la escena que estaba viendo y de cómo el actor se estaba rompiendo el traste por hacerla, sacarla adelante. Poniéndose la camiseta de la película".