Alfredo Casero dejó plantado al Pelado Trebucq y lo escrachó al aire: "No me respetás".

Alfredo Casero le hizo pasar un acalorado momento al "Pelado" Trebucq en una entrevista y se produjo una tensa situación entre el actor y el conductor que terminó de la peor manera. "No me respetás", sentenció el comediante dejando sin palabras a Trebucq y su equipo.

Casero estuvo como invitado del programa de Esteban Trebucq en el stream Bondi, donde unos ruidos extraños que ocurrieron durante la entrevista lo sacaron de quicio y quebraron el clima en el estudio."Che, yo no puedo hablar si hay quilombo. Perdónenme pero no puedo. Si hablan me voy a la mierda, porque sino estoy hablando al pedo. Me invitan y al pedo...", sostuvo el actor de Cha cha cha antes de mirar hacia el origen del problema: personas de otro programa que estaban hablando fuera de cámara.

La situación no se calmó ya que Alfredo Casero optó por irse de forma intempestiva y dejar al "Pelado" Trebucq sin contenido y descolocado. "No, no, vení", trató de frenarlo Trebucq antes de que el comediante asegurase con indignación: "Me voy, si no me respetás cuando estoy hablando...". "Vení que yo te estoy respetando", trató de frenarlo Trebucq, pero fue imposible. "Es otro programa, yo no tengo nada que ver, yo pedí silencio...", aseguró en su último intento por retener al comediante.

Alfredo Casero terminó yéndose del estudio enfurecido y el "Pelado" Trebucq quedó totalmente humillado al aire de su programa. "Se fue Alfredo, se enojó por el ruido que había detrás", sostuvo, aún confundido por el conflictivo cruce con el comediante.

La tremenda confesión de Alfredo Casero sobre su estado de salud que impactó en el espectáculo

Una noche llena de emociones se vivió en La Noche de Mirtha, el histórico ciclo que Mirtha Legrand conduce por la pantalla de El Trece. Como cada sábado, la diva volvió a brillar frente a su público fiel. Entre los invitados de la velada estuvo Alfredo Casero, quien se animó a contar cómo atraviesa su recuperación tras una reciente operación. “Alfredo, ¿cómo estás de salud? Porque se dijeron muchas cosas”, le preguntó Mirtha, abriendo el tema con su clásico tono directo.

Con su habitual franqueza, Casero explicó: “Fue una intervención absolutamente programada. Llegué al hospital a las seis de la mañana. Algunos dijeron que me estaba muriendo, pero no era cierto. Me operaron, todo salió bien. Lo más difícil fue antes, porque la artrosis es muy dolorosa. Ahora camino con bastón porque la cirugía fue hace poco”, relató el actor.

Casero también confesó que su visita tenía un motivo especial: “Vine porque hacía mucho que no te veía y te extrañaba”. Y aprovechó para recordar anécdotas de cuando trabajaron juntos en La Dueña. “Nos divertíamos mucho. Las escenas en sí no eran graciosas, pero mi compañera se enojaba y escribía papelitos todo el tiempo”, recordó entre risas.

“Fue una experiencia muy linda… había uno que iba y venía. En algún momento todo se distendía, pero después te dabas cuenta de que quien te miraba era nada menos que ‘la Chiqui’, con esos ojos verdes que tiene”, agregó Casero, sin filtros. “Te lo creés, pensás ‘por favor, que no se enoje’. Vivimos momentos hermosos, y de verdad, gracias”, cerró emocionado. Ante sus palabras, Mirtha reaccionó divertida: “No me hagas esa fama…”. A lo que Casero, con humor y cariño, concluyó: “Tenés carácter, y está perfecto. Gracias a Dios que tenemos divas como vos. Yo pude trabajar con una verdadera diva, y eso no me lo olvido más”.