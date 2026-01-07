La polémica decisión de Hinestroza en la negociación entre Boca y Atlético Nacional

El jugador decidió involucrarse de lleno en las negociaciones de los equipos.

No hay ninguna duda de que se trata una novela del mercado de pases porque pasan las semanas y Boca Juniors no logra cerrar las negociaciones con Atlético Nacional de Colombia. Al punto que Marino Hinestroza decidió tomar mayor protagonismo y aplicar una medida que hace bastante ruido. Una que buscará tener un enorme impacto en este ida y vuelta que los clubes están protagonizando.

Hasta el momento, se tiene conocimiento que los dos equipos acordaron que el valor de la ficha del jugador es de 5 millones de dólares y fueron entregados los avales bancarios que respaldan el giro del dinero. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de dinero que ninguna de las dos instituciones quiere hacerse cargo y esto provoca que la firma que establezca la operación se demore más de lo esperado. "Lo que complica es la diferencia, que puede ser que Boca resigne una deuda por Campuzano, el jugador su parte del pase o Atlético Nacional", expresó el periodista Emiliano Raddi en ESPN 2. "Alguno deberá perder algo. No me mencionan un plan por ese puesto", agregó.

El jugador debería resignar una importante suma de dinero para jugar en Boca

Es por ello que Hinestroza hizo una importante aparición en las charlas y sentó una postura más que clara. "No se presentó en el primer entrenamiento de pretemporada de Atlético Nacional. Quiere ser vendido a Boca. Ayer estaba pactada una reunión entre el jugador y la dirigencia, pero finalmente no se llevó a cabo. Se verá si hoy o más adelante se da", profundizó el periodista. Lo que permite entender que hay una clara intención de jugar en el fútbol argentino y recurrió a una vieja estrategia del mercado.

Por otro lado, se menciona que el conjunto colombiano le pide al jugador que haga un favor y resigne el 8% de la operación que le corresponde. Un ingreso en dólares que va aparte de lo que percibirá de manera independiente en caso de que sea contratado por el Xeneize. Un detalle que no es para nada menor porque también estaría influyendo en la transferencia de su ficha. Algo que en el fútbol argentino es resignado, debido a que los futbolistas lo dejan para que dicho monto vaya a mejorar las instalaciones de las divisiones inferiores.

Sorpresa por el futuro de Frank Fabra

Desde hace unos días, el zurdo se considera un jugador en libertad de acción porque no hubo un llamado de Boca para extender el contrato y se encuentra analizando propuestas que le acercan por medio de su representación. Lo particular es que podría quedarse en la Argentina y transformarse en nuevo jugador de un grande.

“La preguntaron a este futbolista si estaba dispuesto a seguir en el fútbol argentino y la primera respuesta fue que ‘sí’. Después, le preguntaron si estaba dispuesto a jugar en San Lorenzo y la segunda respuesta fue que ‘sí‘”, expresó el periodista Germán García Grova. Lo particular es que el club está inhibido para sumar refuerzos por lo que antes de contar con el lateral tendrá que cancelar una deuda acumulada de 3.3 millones de dólares. Una cifra que la institución podría obtener si se desprende de Jhohan Romaña o Alexis Cuello.