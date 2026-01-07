Oficial: esta es la nueva línea de colectivos que llegará hasta Aeroparque

El ramal C de la línea 114 llegará a Aeroparque.

La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el edicto con los cambios propuestos correspondientes al recorrido de la línea de colectivos 114.

La decisión adoptada luego de la ejecución de observaciones sobre el tránsito, las cuales fueron analizadas e incorporadas al proyecto final, permitirá el arribo de las unidades al Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

¿Cómo será el recorrido de la línea 114 de colectivos que llegará a Aeroparque?

La incorporación del ramal de la línea de colectivos 114 que llegará a Aeroparque había sido publicada en el Boletín Oficial (BORA) en febrero de 2025. El documento estipulaba también la variación de frecuencia y cambio de recorrido A, variación de frecuencia, supresión parcial y cambio de recorrido B, y finalmente la variación de frecuencia, prolongación y supresión parcial del recorrido C.

Se eliminó, además, el corte entre el Autódromo y Belgrano, por lo que las unidades saldrán desde Av. Chivilcoy y Nueva York, su ruta hasta Barrancas, siguiendo por Echeverría, Puente Ortiz (a la vuelta pasa por Puente River), Costanera y arribo final a Aeroparque.

Recorrido del ramal C de la línea 114 de colectivos

IDA: Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad Autónoma De Buenos Aires) – Villa Devoto (Ciudad Autónoma De Buenos Aires). Ida A Villa Devoto: Desde Aeroparque Jorge Newbery, Por Avenida Costanera Rafael Obligado, Avenida Intendente Güiraldes, Avenida Intendente Cantilo, Distribuidor Ángel Labruna, Puente Ángel Labruna, Avenida Guillermo Udaondo, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares, Juramento, Arcos, Avenida Monroe, Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández De Enciso, Pareja, Mercedes, Pedro Morán, Avenida Chivilcoy hasta Nueva York.

REGRESO: Desde Avenida Chivilcoy Y Nueva York, Por Nueva York, Bahía Blanca, Avenida Fernández De Enciso, Avenida General Mosconi, Avenida Olazábal, Superí, Avenida Monroe, Avenida Doctor Ricardo Balbín, Blanco Encalada, Avenida Cramer, Franklin Delano Roosvelt, Cuba, Avenida Juramento, Avenida Virrey Vértiz, Mariscal Antonio José De Sucre, 11 De Septiembre De 1888, La Pampa, Avenida Del Libertador, Echeverría, Puente Scalabrini Ortiz, Avenida Intendente Güiraldes, Avenida Costanera Rafael Obligado, hasta Aeroparque Jorge Newbery.