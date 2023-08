INESPERADO Martín Bossi contó la verdad sobre el doble de Luis Miguel y sorprendió a todos: "Quiero aclarar"

Martín Bossi contó la verdad sobre el doble de Luis Miguel y sorprendió a todos. Qué dijo el humorista argentino sobre los rumores que circulan del "Sol de México".

Luis Miguel es furor entre los argentinos y las argentinas que acuden noche a noche al Movistar Arena para observarlo cantar. Sin embargo, mucho se habló de la nueva apariencia del cantante y hasta algunos deslizaron la posibilidad de que se tratase de un doble. En este sentido, Martín Bossi decidió tomar la posta y contar la verdad, sorprendiendo a todos.

“Bueno, quiero aclarar para todos los que me están mandando un montón de mensajes. Es la primera vez que me transformo en meme", comenzó diciendo Martín Bossi desde su camarín en el Teatro Astral. Las palabras, compartidas en redes sociales, tomaron por sorpresa a sus seguidores, puesto que no imaginaban que se vendría un descargo de este estilo.

Para tranquilidad de la gente, Bossi exclamó: "No soy yo Luis Miguel! La persona que está dando los recitales en el Movistar Arena es Luis Miguel creo... Yo estoy acá en el Astral. Es imposible que esté en dos lugares al mismo tiempo. Es irremplazable Luis Miguel. Así que repito, gracias por los mensajes, pero no soy yo el que está en el Movistar Arena, es Luis Miguel”.

Lo firmó en el contrato: que es lo único que el doble de Luis Miguel no puede hacer

Se filtraron detalles desconocidos sobre el contrato que el doble de Luis Miguel habría firmado para reemplazarlo en sus shows. En medio del furor por el artista mexicano, quien llegó a Argentina en el marco de su gira mundial con 10 localidades agotadas en Buenos Aires, surgieron fuertes teorías de que no sería él quien sale al escenario, sino un doble. Ahora, se dio a conocer cómo sería este contrato que le hicieron firmar a su imitador.

El hombre, un argentino llamado Andrés Rey, admitió haber reemplazado a Luis Miguel en un show en San Luis en el año 2019, luego de que el artista se retirara del escenario de manera abrupta por problemas técnicos. Ahora, el hermano del imitador conversó en Socios del Espectáculo (El Trece) y aseguró que Rey se encuentra en el hotel Faena hasta el 19 de agosto, tal como lo establece el contrato que firmó.

“Andrés ingresó el martes pasado al hotel Faena junto al staff de Luis Miguel. Tuvo que ingresar solo y dejar sus pertenencias”, relató su hermano. En tanto, agregó que Andrés tuvo prohibido llevar celular, cámara de fotos, objetos personales. Además, aseguró que tiene "un contrato de exclusividad y confidencialidad con la empresa, y hasta el día 19 de agosto, no puede realizar notas ni gráficas ni televisivas" ya que "el contrato tiene penalidades muy altas”.