Confirmado: dónde tienen escondido al doble de Luis Miguel en Argentina

Fin del misterio: el doble de Luis Miguel existe y lo tienen escondido. Cómo se llama y quién es el hombre que hace del "Sol de México".

Luis Miguel es el artista del momento y continúa a paso firme con sus shows en el Movistar Arena. Sin embargo, mucho se habló de la nueva apariencia del cantante, con 30 kilos menos, y algunos aseguran que se trata de un doble. En este sentido, se confirmó que existe un hombre que se hace pasar por el "Sol de México" y está escondido en un reconocido hotel de la República Argentina.

En efecto, el doble de Luis Miguel se llama Andrés Rey. Fue Rodrigo Lussich quien dio detalles de su vínculo con el cantante latino y cuál es la función por la cual lo tienen recluido en un importante establecimiento. "Él está contratado en el Hotel Faena y se llama Andrés Rey, justo como el padre de Luis Miguel, Luis Rey. Ahora lo vamos a ver hace unos años atrás cuando fue entrevistado por Mariana Fabbiani y ya había asumido que era uno de los dobles. Este hombre hoy está en el Hotel Faena, encerrado, a disposición de la organización y la logística de los movimientos de Luis Miguel”, aseguró el uruguayo.

Acto seguido, en Socios del Espectáculo pasaron una vieja entrevista que Mariana Fabbiani le hizo al doble de Luis Miguel. En ese momento, la conductora preguntó: "¿Cómo es que, en San Luis no era Luis Miguel y era Andrés Rey?”. Sin vueltas, Andrés Rey respondió: "En realidad, es muy difícil ser Luis Miguel. Lo que pasa es que él venía allá con un rally, después de Rosario, venía San Luis y parte de Córdoba. El problema es que la gente que compra a Luis Miguel, sabe que es un artista caro para llevar al Interior, y la gente que lo compra se hace cargo de vender entradas, de promocionarlo”.

Cómo hizo Andrés Rey para llegar a ser el doble de Luis Miguel

En diálogo con Mariana Fabbiani, el propio Andrés Rey relató: “Ulises, el dueño del Teatro Metropolitan, me contrata y me dice ‘estoy desesperado, no vendí ni un cuarto de lo que tengo que vender, y yo necesito agilizar toda la parte de boleterías. Te voy a poner a comer en este restaurante, monto tres Mercedes Benz con una van, 18 guardias de seguridad’. Y yo cobro por lo que hago, por cantar, por actuar. No me responsabilizo -esto va para las fanáticas- de lo que haga la persona que me compra”.

“Pero ¿vos llegaste a estar en el escenario cantando, o sea, haciendo un playback como si fueras Luis Miguel?”, preguntó Mariana Fabbiani, a lo que el doble respondió: "Totalmente, lo que fue el show del (Hotel) Conrad en Punta del Este con Roberto Giordano en el 2008 ante 14 mil personas, y donde Giordano dice ‘en minutos aterrizará el helicóptero que está sobrevolando, va a llegar la estrella, la noche especial, hoy lo tenemos, con todos ustedes Luis Miguel’, salí con el micrófono y yo ahí estaba. Canté una canción y la gente decía ‘es, no es’. Y, aparte, con la música y los movimientos cortos es más difícil saberlo”.