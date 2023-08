FILTRAN EL VIDEO: El doble de Luis Miguel contó la verdad y reveló en qué show lo reemplazó

Sorpresa en la música por el testimonio del doble de Luis Miguel. La revelación del argentino que aseguró que lo reemplazó en varios recitales.

La polémica por el supuesto doble de Luis Miguel en sus recitales en Argentina sigue dando que hablar en el mundo de la música y el espectáculo. Los rumores al respecto tuvieron un punto final al hacerse público un video de cuando el doble argentino del "Sol de América" confesó toda la verdad y admitió que lo reemplazó durante un espectáculo en el país

En un contexto marcado por el furor por la llegada de Luis Miguel, muchas personas se detuvieron en un detalle particular: su repentino cambio físico. "Es él, lo conozco, bajó 20 kilos", había dicho Susana Giménez días atrás, en diálogo con +Realidad con Jonatan Viale en LN+. Tan es así que se especuló con la idea de un doble debido a su impactante cambio físico y esto terminó de confirmarse en las últimas horas. "Es todo muy ermitaño", expresó el argentino que aseguró que lo reemplazó en muchos de sus shows.

El cantante mexicano programó una serie de recitales en el Movistar Arena que tienen una gran afluencia de público. A pesar de llenar el lugar, las suspicacias continúan a flor de piel y salió a la luz un testimonio sumamente revelador. "Hace 20 años que me dedico a esto", lanzó Andrés Rey, el argentino que lo reemplazó en muchos recitales.

El imitador dialogó tiempo atrás con el programa que tenía Mariana Fabbiani en El Trece y reflotó la teoría de que Luis Miguel no fue quien se presentó en el Movistar Arena. "Hay un contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también. Cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows", precisó.

Y relató uno de esos momentos en los que tuvo que salvar la noche: "Es todo muy ermitaño. Yo estaba en San Luis esa vez y vi todo lo que pasó. (...) Luismi venía de cantar en Rosario, Córdoba".

Sumado a eso, Andrés relató que hacía playback en vivo y no notó que la gente se diera cuenta de esa situación. "Hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba a la Argentina", sostuvo. Por el momento, ni el artista de 53 años ni su equipo de trabajo brindaron declaraciones sobre este tema controversial. Mientras tanto, se prepara para dar su próximo show el sábado 12 de agosto.