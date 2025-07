Peso mexicano se debilita tras datos inflación EEUU, bolsa sube

A board displays the exchange rate of the Mexican peso against the dollar in Mexico City

El peso mexicano se depreció el martes por tercera sesión consecutiva ante un avance generalizado del dólar, mientras que la bolsa repuntó, después de que un informe en Estados Unidos mostró un incremento ampliamente esperado de los precios al consumidor. Tras los datos, los operadores siguen apostando a que la Reserva Federal mantendría sin cambios las tasas de interés en su próximo encuentro del 29-30 de julio para comenzar a reducir en septiembre los costos de los préstamos a corto plazo. * La moneda cotizaba en 18.8211 por dólar casi al final de los negocios, con un retroceso de un 0.44% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, aunque durante la jornada llegó a fortalecerse brevemente hasta 18.6528 unidades. * En las últimas tres sesiones, el peso suma una pérdida del 1.15%, en un mercado también atento a noticias sobre las políticas comerciales del gobierno estadounidense. * Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se analizaban opciones para apoyar a los productores locales de tomate tras la aplicación de una cuota compensatoria del 17% a las importaciones del producto en Estados Unidos. * El referencial índice S&P/BMV IPC de la bolsa subió un 0.21% a 56,482.91 puntos, después de dos jornadas de pérdidas, con la mirada de los participantes puesta en la divulgación esta semana de los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del segundo trimestre. * Los títulos de Kimberly-Clark de México encabezaron las alzas, con un 3.52% más a 36.50 pesos, seguidos por los de Alfa, que sumaron un 2.44% a 14.30 pesos. * En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, en la mayoría de sus plazos. La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7.65%, 20 puntos base por debajo de su remate previo. Con información de Reuters