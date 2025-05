El video del escandaloso momento de Daniel Gómez Rinaldi y Andy Kusnetzoff en vivo.

La tensión entre figuras del espectáculo volvió a escalar en la televisión argentina. Esta vez, el cruce se dio entre Daniel Gómez Rinaldi y Andy Kusnetzoff, luego de que el conductor de PH, Podemos Hablar se negara a brindar una nota a un cronista. Aunque Andy intentó explicar los motivos de su decisión, Rinaldi no se lo dejó pasar y lo fulminó con declaraciones lapidarias.

Todo comenzó cuando Kusnetzoff fue criticado por no detenerse frente a una cámara encendida. Consultado por el tema en Intrusos (América TV), Andy intentó justificarse: “Lo único que dije fue que no me gusta que me esperen con la cámara prendida. Puede ser que uno tenga mejores días o peores”. Y agregó: “Correctamente le dije: ‘Yo no estoy, primero de mayo, me voy’. Hay veces que estás para hablar y otras que no”.

Sin embargo, estas palabras no aplacaron el enojo de Gómez Rinaldi, quien desde Bendita (El Nueve) lanzó una serie de frases explosivas contra el ex CQC. “Es un pelotu… Siempre creyó ser Pergolini y no quedaste en nada, Andy”, disparó sin rodeos. El periodista también recordó los años de Kusnetzoff como notero: “Vos hacías cosas peores que el chico que te fue a hacer la nota, con tres pelotu… que te dictaban las preguntas para ser gracioso cuando estabas en Caiga Quien Caiga”.

Lejos de calmarse, Rinaldi redobló la apuesta al hablar con Florencia de la V para Los Profesionales de Siempre: “Pobre, tiene memoria selectiva y no recuerda lo que hizo… Me molesta que cualquier famoso no le dé una nota a un cronista. ¡Ni paró!”. Con un cierre cargado de ironía y enojo, Gómez Rinaldi concluyó: “Es un colega, tiene que entender. Ojalá que te bajen la cámara cuando necesites promocionar algo”. Por el momento, Kusnetzoff no respondió a las acusaciones del periodista de espectáculos.

El inesperado cruce entre Luciano Pereyra y Andy Kusnetzoff en pleno vivo: "Te aclaro"

Luciano Pereyra es uno de los artistas más reconocidos de la música en Argentina y comenzó el 2025 con muchas actividades, entre ellas, su show en el Festival Nacional de Música Popular de Baradero y el lanzamiento del tema Ahora Resulta con Emanero. Sin embargo, fue tendencia en los últimos días por una situación ajena a sus compromisos, ya que fue entrevistado por Andy Kusnetzoff en Perros de la calle y tuvo un inesperado cruce con el conductor en pleno vivo.

En la jornada del viernes 7 de marzo, Luciano Pereyra visitó el programa Perros de la calle de Andy Kusnetzoff para hablar de su actualidad artística. Además de eso, tanto el cantante como el conductor se conocen desde hace muchos años, por lo que la entrevista tuvo un tono descontracturado. Sin embargo, ambos tuvieron un cruce en vivo: Pereyra le recriminó una situación en la cara y hubo un momento de tensión.

"Yo siempre cuando tu producción me dice 'che Lucho tenemos esto, ¿te prendés?' Pero yo te invito a un concierto y no venís. Y eso que hago conciertos y nos conocemos hace más de veinte años", lanzó el músico. "Me caes muy bien, no te conozco tanto musicalmente. Del folklore solo escuché a Mercedes Sosa. En esa parte me debo", respondió Andy.

"Pero siento que todas las veces que me invitaste fue 'che Andy, ¿vas a venir?' Estando acá... Si vos me invitás en lo personal fuera del aire, ahí voy a estar", sumó el conductor. Por su parte, Luciano Pereyra expuso que independientemente que la invitación a sus shows fue en vivo "yo estoy hablando con tu persona, más allá de que esto sea un trabajo". Y agregó para concluir la discusión: "Igual te aclaro que no es que me molesta que no hayas venido, era una inquietud".