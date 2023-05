Duki se enojó y reaccionó de forma inesperada por lo que le pidió una fan: "Que te echen"

El Duki tuvo un incómodo encuentro con una fanática y su inesperada reacción quedó capturada en un video que terminó viralizándose en las redes sociales.

Duki, el talentoso trapero argentino conocido por su éxito internacional, quedó envuelto en un tenso intercambio con una fanática, que desató una polémica situación al negarse a cumplir con un pdido y hacerle una fuerte advertencia ante su insistencia. "Te va a quedar horrible", sentenció el artista disgustado por el pedido de la joven admiradora.

Todo comenzó en una concurrida sesión de firmas de El Duki, donde mantiene una comunicación cercana con sus devotos seguidores alrededor del mundo. Fue entonces cuando una ferviente admiradora proveniente de México suplicó con vehemencia un autógrafo en su cuello. Sin embargo, la respuesta de Duki no fue la esperada. Con dudas evidentes, arremetió: "Pero no te lo tatúes porque te va a quedar horrible. Lo vas a llevar contigo el resto de tu vida, y tengo una letra horrible. No confío en eso".

Todo comenzó en una sesión de firmas espontánea que Duki realizó en medio de la calle. Fue entonces cuando una apasionada admiradora proveniente de México le suplicó con vehemencia que le realizara un autógrafo en su cuello. Sin embargo, la respuesta de Duki no fue la que la joven hubiera esperado. Con dudas evidentes, el cantante arremetió: "Pero no te lo tatúes porque te va a quedar horrible. Lo vas a tener el resto de tu vida y tengo una letra horrible. No confío".

Ante la súplica de la joven cuyo cabello estaba teñido de un llamtivo coloro de verde agua, el rapero accedió a hacer la firma, pero con una tajante condición: "No te tatúes esto, porque te juro que la próxima vez que te vea no te hablo en serio, eh. Te llego a ver de nuevo con eso tatuado, y les digo que te echen. Te hago una promesa".

La escena, llena de tensión y algunas risas, rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó un intenso debate entre los usuarios que tomaron partido en el conflicto entre el rapero y la artista. "Yo también quiero que Duki me regañe" y "Duki me llega a regañar y le pido perdón hasta por existir" fueron algunas de las ocurrencias más divertidas de los tuiteros que reaccionaron al video.

Duki y Emilia Mernes: cómo se conocieron los cantantes

Duki y Emilia Mernes son dos grandes de las estrellas del género urbano del momento. A sus 26 años, ambos acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales y otros tantos millones en sus redes sociales, siendo unos referentes para toda una generación de jóvenes.

Pero, ¿cómo empezó su historia de amor? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cómo continuó la pareja? Para ir del comienzo del amor que se muestra en Como Si No Pasara Nada (2021) al amor más maduro que se ve en Esto Recién Empieza (2022) los dos artistas fueron creciendo juntos y descubriéndose en la relación, con varios rumores de por medio.

Fue el artista argentino quién confirmó su relación con Emilia con una publicación en Instagram el 9 de diciembre 2021. En ella, aparecen abrazados y dándose un beso mientras él mismo hacía un selfie en un espejo. Pero lo cierto es que los rumores sobre que ambos estaban juntos llevaban sucediéndose desde aproximadamente medio año atrás. Emilia y Duki fueron vistos en varias ocasiones pasando mucho tiempo juntos, acompañados de otros amigos. Sin embargo, la química que desprendían ya en ese momento era innegable.

Aunque muchos pensaban que las primeras citas entre Emilia y Mauro, el nombre real de Duki, empezaron a raíz de la grabación de su tema Como Si No Importara, la propia Emilia confirmó más tarde en una entrevista que en el momento en el que grabaron el video ya eran pareja. "Bueno que decirte… a mí me venía gustando el chico [Duki] y yo veía que a él un poco también le gustaba”, explicó Emilia en diálogo con Los 40 Argentina y detalló: “Cuando grabamos el video con Duki ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos en ese video". Además, reveló que al poco tiempo de conocerlo se enganchó con él.