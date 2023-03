Duki: cuántos años tiene y cuánto mide

Algunos detalles no muy conocidos de la vida de Duki, uno de los artistas más reconocidos en la actualidad.

Es uno de los artistas mas importantes en la actualidad latinoamericana. Sus temas tienen millones de reproducciones a los pocos días de conocerse. Su fortuna se estima en millones de dólares. No hay dudas de que Duki es, desde hace años, una de las grandes sensaciones. El trapero hace semanas lanzó su último video, "Si me sobrara el tiempo", que ya acumula mas de 6 millones de visualizaciones en Youtube, es uno de los personajes más famosos del presente y hay algunos detalles sobre su vida que quizás no son tan conocidos.

¿Quién es Duki y qué edad tiene?

Duki, cuyo verdadero nombre es Mauro Ezequiel Lombardo, es un cantante argentino de trap nacido en Buenos Aires el 24 de junio de 1996 y a día de hoy tiene 26 años. Mide 1,79 metros y pesa 73 kilos. Debido a que la música siempre ha sido una pasión en su hogar, Duki desarrolló un interés por el Hip Hop a la temprana edad de siete años. Además, su fascinación por el rap estadounidense se convirtió en una de sus mayores inspiraciones.

Su pasión por la música lo llevó a incursionar en el rock durante su adolescencia. Sin embargo, pronto encontró su lugar en el rap y decidió probar suerte en diversas competencias de freestyle, entre ellas "El Quinto Escalón", una de las más populares del circuito. A sus 20 años, en el 2016, logró ganar la competición y lanzó su primer sencillo titulado "No Vendo Trap" a través de YouTube, lo que le permitió darse a conocer al público.

En el 2017, Duki fue contratado por la discográfica Mueva Records, aunque más tarde decidió abandonarla debido a desacuerdos con el productor Omar Varela. A medida que avanzaba el tiempo, comenzó a ser cada vez más reconocido gracias a sus populares canciones, como "Hello Cotto", "She Don't Give a FO" y "Goteo". En 2018, se unió al grupo "ModoDiablo", pero finalmente decidió dar prioridad a su carrera en solitario. Hasta la fecha, lanzó varios álbumes de estudio: "Super Sangre Joven", estrenado en 2019 bajo los sellos SSJ Records y Dale Play Records; "24", lanzado en el 2020; "Desde el fin del mundo", estrenado en el 2021; y "Temporada de Reggeatón 1 y 2", del 2021 y 2022, respectivamente. Hoy es uno de los artistas más reconocidos no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica.

La familia y la novia de Duki: ¿quiénes son?

Duki y Emilia Mernes son una de las parejas más populares de la actualidad.

A pesar de codearse con las mayores estrellas del reggaetón y el trap, la vida del Duki no ha cambiado demasiado, ya que siempre priorizó a su familia. Su madre, Sandra Viviana Quiroga, es abogada, mientras que su padre, Guillermo Lombardo, es diseñador gráfico. El amor de Duki por la música se lo debe a su madre, quien lo inició en diversos estilos musicales desde una temprana edad. Además, Duki tiene dos hermanos: Nahuel Lombardo, el mayor de los tres, quien trabaja como ingeniero de sonido; y Candela Lombardo, su hermana menor, quien ha hecho carrera como influencer en redes sociales bajo el nombre de Knd.lomba. También actualmente mantiene una relación con Emilia Mernes, modelo y cantante, y con quien comenzó a salir en el año 2021, en lo que es una de las parejas más famosas de la actualidad.