Christophe Krywonis reveló su fórmula para bajar 50 kilos: "La comida era mi perdición".

Christophe Krywonis, reconocido chef y jurado del programa Bake Off, compartió recientemente cómo logró transformar su vida tras enfrentarse a un problema de salud relacionado con el sobrepeso. El cocinero reveló que este proceso implicó no solo un cambio físico, sino también emocional, con el apoyo fundamental de una psicóloga para abordar los desafíos que enfrentaba.

"Los cambios de vida implican ajustes en muchos aspectos, especialmente en la forma de relacionarse con la comida, que para mí siempre fue tanto una pasión como un refugio", confesó en una entrevista con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina, de La Once Diez. “Antes, cualquier emoción—sea alegría o angustia—me llevaba directamente a la heladera. Hoy, con 59 años, puedo decir que encontré serenidad gracias a estos cambios”, reflexionó.

El camino hacia una vida más saludable comenzó en 2019, cuando Christophe tomó la decisión de someterse a una operación bariátrica tras años lidiando con obesidad y las complicaciones de salud que esto le ocasionaba, como la diabetes. "Fue un proceso largo y difícil, motivado en parte por la pérdida de dos amigos en un corto período de tiempo, ambos debido a problemas relacionados con el peso. Eso fue un llamado de atención muy fuerte para mí", compartió.

Sin embargo, el chef explicó que la cirugía no fue la solución completa, ya que requería un compromiso profundo para cambiar sus hábitos y actitudes. "Mi cirujano me dijo que no me iba a operar si no demostraba que estaba preparado para cambiar mi vida. La operación en sí no es la respuesta si no haces un cambio real. Fue necesaria mucha terapia para entender esto y aceptar que debía modificar muchas cosas", explicó Christophe.

El impacto de la cirugía, acompañado por un proceso terapéutico constante, marcó un antes y un después en su vida. “Fue como un reseteo del cuerpo y de la mente. Ahora no tengo más presión arterial alta, y mi energía, mi claridad mental y mi forma de encarar la vida son completamente diferentes. La terapia fue, y sigue siendo, un pilar fundamental en este cambio”, destacó.

Christophe también habló sobre cómo su pareja, con quien lleva tres años, lo acompañó durante los momentos más desafiantes de esta transición. Aunque prefiere mantener en privado los detalles de su relación, comentó: "Ella ha sido un gran apoyo, especialmente en momentos de incertidumbre, como cuando abrí mi restaurante en Belgrano. Me brindó tranquilidad y contención en momentos donde la angustia parecía tomar el control".

Quién es la joven mujer que enamoró a Christophe Krywonis, el jurado de Bake Off

Christophe Krywonis está viviendo un momento pleno tanto en lo personal como en lo profesional. A sus 57 años, el reconocido chef francés, quien forma parte de la nueva temporada de Bake Off Famosos, no solo continúa cosechando éxitos en su carrera, sino que también disfruta de una etapa de felicidad en el amor.

Desde hace dos años, Krywonis mantiene una relación con Melody Hein, una joven reservada que lo acompaña en esta etapa de su vida. “Sí, estoy en pareja. Hace cinco meses ya. Se llama Melody, es argentina con ascendencia danesa, y hoy es su cumpleaños. Después de esto, me voy a festejar con ella”, comentó hace un tiempo, durante su paso por el programa La Puta Ama, conducido por Florencia Peña.

El chef también se sinceró sobre su vida amorosa: “La relación más larga que tuve fue con la madre de mis hijas, duramos diez años. Después estuve cuatro años con otra persona. Entre esas dos relaciones hubo seis años en los que la pasé genial”.

Aunque no se sabe mucho sobre Melody debido a su bajo perfil (su cuenta de Instagram es privada) se supo que es psicóloga con un posgrado en clínica psicoanalítica. A mediados de 2023, el compromiso entre Christophe y Melody fue noticia, y fue revelado por Ángel de Brito en su programa LAM. "Son muy discretos, porque a ella no le gusta aparecer en público, excepto en algunas fotos de su Instagram", leyó De Brito, citando un mensaje que le envió el chef.

"Ya están comprometidos. Christophe le dio las alianzas, pero aún no hay fecha para el casamiento", añadió el conductor en ese entonces. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si la pareja llegó a casarse. Sin embargo, Krywonis sigue compartiendo momentos en sus redes sociales, como cuando asistieron juntos a la gala de los Martín Fierro.