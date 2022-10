La propuesta íntima de Julieta a Duki y Emilia Mernes en Gran Hermano: "Me encantaría"

Julieta Poggio sorprendió a Duki y Emilia Mernes con una propuesta picante en Gran Hermano. El video que se viralizó en las redes sociales.

Julieta Poggio, participante de Gran Hermano, soltó un sugerente comentario sobre Duki y Emilia Mernes en plena transmisión del programa de Telefe: aseguró que, si tuviese la posibilidad, tendría relaciones sexuales con los dos.

Todo comenzó cuando Julieta y el resto de sus compañeros estaban acostados tomando sol y conversando acerca de sus intereses sexuales y amores platónicos. Fue entonces cuando la influencer se sinceró y mencionó a la pareja de artistas musicales.

"Mora le quiere dar a Duki y Julieta quiere un trío con Duki y Emilia. Un día tranquilo en la casa de Gran Hermano, por suerte", publicó un usuario de Twitter junto con el clip del momento. En el video, se puede escuchar a Julieta decir: "A mí me encantaría estar con Emilia, te juro. Con Duki y Emilia, ay... Un trío con ellos...".

Cientos de usuarios de las redes sociales celebraron estos dichos de Julieta, especialmente después de las declaraciones bifóbicas de Martina Stewart Usher, otra de las participantes, quien en su presentación manifestó su rechazo por las personas bisexuales.

Martina, de 25 años. había contado que tiene una prima bisexual y que no entiende su orientación sexual y millones de televidentes y figuras públicas manifestaron su indignación. "A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, había pronunciado Martina.

