Daniela Celis junto a Thiago, su expareja y padre de sus hijas gemelas.

Daniela Celis compartió este domingo 14 de septiembre nueva información respecto al estado de salud de Thiago Medina, expareja suya y con quien tuvo un par de gemelas, luego del accidente en moto que sufrió el último viernes en Moreno, el cual lo llevó a ser internado en terapia intensiva.

La otrora participante de Gran Hermano, programa en el que conoció precisamente al padre de sus hijas, desde un primer momento se mostró preocupada por la salud de él y elevó sendos pedidos de rezos, así como la extensión de buenas energías. A fin de cuentas, fueron estas cosas las primeras a las que hizo mención en su historia de Instagram más reciente.

El mensaje de Daniela Celis sobre la salud de Thiago

"Thiago tiene una leve mejoría y eso es por toda la fe, oraciones y Reiki que envían", expresó la influencer, que recientemente concluyó su vínculo con Thiago. De todos modos, indicó que él "permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado" y mantienen "el pedido de oración". "Toda la luz que envían está llegando. Las bebes están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias", concluyó.

¿Qué le pasó a Thiago Medina?

Durante la noche del viernes, aproximadamente a las 20, el ex GH se encontraba por la Ruta 7 transitando con su moto. Según Raúl, un testigo que fue de los primeros en brindarle atención tras el siniestro vial, el joven habría estado manejando a "80 o 90 km/h en una zona de máxima 60" y una loma lo habría hecho perder el control del vehículo, impactando de frente contra un Corsa gris que buscaba girar desde una intersección.

El hombre precisó también que Thiago jamás perdió el conocimiento, aunque estaba desorientado y que "me decía que no quería morirse y que tenía dos hijas". Actualmente, se encuentra en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.