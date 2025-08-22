Cuántos hijos tiene Benjamín Vicuña con la China Suárez: quiénes son y cómo se llaman

Las disputas recientes por permisos de viaje y custodias internacionales reavivaron las tensiones entre los actores

El vínculo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez no solo dejó huella en el mundo del espectáculo, sino también en el plano familiar. La expareja comparte hijos en común que hoy son el centro de atención tanto para sus padres como para los medios. Las disputas recientes por viajes y permisos de salida del país volvieron a poner el tema en agenda y generaron nuevas repercusiones en la vida pública de ambos artistas.

Los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez

El reconocido actor chileno es padre de dos niños con la actriz argentina. Los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez son Magnolia y Amancio, fruto de la relación que mantuvieron entre 2015 y 2021. Magnolia nació en 2018, mientras que Amancio llegó en 2020, completando la familia que compartieron durante varios años antes de la separación.

Ambos pequeños suelen aparecer en fotografías y publicaciones en redes sociales junto a su madre y, en algunas ocasiones, también con Vicuña. Sin embargo, el cuidado de los menores ha estado en el centro de tensiones legales y mediáticas desde que la pareja tomó caminos separados.

Conflictos recientes entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña se vio nuevamente atravesada por un conflicto en torno a los viajes internacionales de Magnolia y Amancio. La actriz tenía planificado trasladarse a Turquía junto a sus hijos y su actual pareja, Mauro Icardi. Sin embargo, trascendió que Vicuña decidió revocar el permiso para que los niños pudieran salir del país, lo que desató un fuerte cruce mediático.

La reacción de Suárez no se hizo esperar. A través de un duro descargo en redes sociales, cuestionó las formas de ejercer la paternidad del actor chileno y lo acusó de ser abandónico, adicto y de tener actitudes poco responsables. Desde entonces, la relación entre ambos se maneja principalmente a través de abogados y acuerdos escritos, sin diálogo directo.

Este nuevo episodio agravó el distanciamiento entre la expareja, generando repercusiones en el ámbito familiar y también en la opinión pública, que sigue de cerca cada paso en la conflictiva relación.

Viajes recientes de Magnolia y Amancio

Magnolia y Amancio son los dos hijos de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Más allá de los cruces entre sus padres, los hijos de Benjamín Vicuña mantienen una rutina en la que alternan momentos con ambos. Según trascendió en medios de espectáculos, Magnolia y Amancio estuvieron con su madre en Turquía junto a Mauro Icardi, aprovechando la estadía del delantero en Estambul por compromisos deportivos.

Posteriormente, los niños regresaron a la Argentina el 9 de agosto, donde pasaron unos días junto a Vicuña. Está previsto que el 22 de agosto vuelvan desde Uruguay, donde se encuentran actualmente con el actor. Luego, el 24 de agosto, viajarán nuevamente a Turquía acompañados por Marcela Riveiro, la madre de la China Suárez, y Rufina Cabré, la hija mayor de la actriz fruto de su relación con Nicolás Cabré. La estadía en Estambul se extenderá hasta el 20 de septiembre.

Este ir y venir entre países refleja la compleja dinámica familiar en la que conviven acuerdos legales, tensiones públicas y la intención de ambos padres de compartir tiempo con sus hijos, aunque bajo condiciones cada vez más rígidas.