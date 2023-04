Acusaron a la China Suárez de dedicarle indirectas a Rusherking y fue tajante: "Mil años"

Tras su separación, la actriz y el músico siguen en el foco de atención. Esta vez la joven tuvo que dar explicaciones por un posteo de Instagram.

La mediática separación entre Eugenia "China" Suárez y Rusherking sumó un nuevo capítulo. La actriz compartió una sugestiva fotografía en su cuenta de Instagram y sus seguidores la decodificaron como una indirecta para su ex pareja.

Inmediatamente después de los posteos, comenzaron a llegar los comentarios que enfurecieron a La China: "Rusher subió una historia con el mismo gesto de la última foto" y "Mensaje de naricita para Rusher". Al leer esto, la actriz decidió explicar la situación.

"Chicos, es una cara que hago hace mil años. No es un mensaje para nadie", subrayó la ex Teen Angels. Según declaró días atrás, ya está cansada de tener que aclarar todo el tiempo lo que se dice de ella, por lo que parece estar claro que no busca reconciliarse con Rusherking.

Rusherking furioso ante los rumores de romance con una modelo uruguaya

Tras anunciar en Instagram su ruptura con La China, Rusherking se centró en su carrera musical. Pero eso no impidió que surjan rumores de nuevos romances. El más relevante ocurrió días atrás, cuando se filtró un video del cantante con la modelo coronada como Miss Uruguay.

“Ahora me saco una foto y tengo novia nueva. Che, qué fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca”, escribió furioso en Twitter el cantante, tras ver sus imágenes con Tatiana Luna en los programas de televisión y los portales.

“Sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya, una Miss Uruguay. Ahí lo podemos ver. Están las fotos y los videos en los que se los ve ahí, cuchicheando”, señaló Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Ahí está como cuchicheándole. Este es él, el del busito a rayas y la chica de espaldas es la tal Tatiana”, describió el conductor de El Trece, y Virginia Gallardo sumó: "Estudia escribanía, abogacía y además es modelo”.