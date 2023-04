Filtran por qué La China Suárez y Rusherking se habrían separado: "Tóxica y pesada"

Revelan la verdadera razón por la que "La China" Suárez y Rusherking habrían terminado su relación: "Un problema de celos cruzados".

Salieron a la luz los verdaderos motivos por los que "La China" Suárez y Rusherking se habrían separado, después de un año juntos. La noticia generó un enorme desconcierto entre sus seguidores, ya que apenas una semana atrás, se estaban declarando su amor en las redes sociales.

"La China" y Rusherking parecían estar más unidos que nunca, pero de un día para el otro, la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram en la que anunció el fin de su relación, sin dar demasiados detalles. Ahora, una fuente aseguró que habría problemas de celos en la relación por parte de ambos.

"Me dicen que la cosa se empieza a complicar después del cumpleaños de 'La China', cerca del 10 de marzo", anunció Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece). Según la panelista, se trató de "un problema de celos cruzados". "Rusher toma la decisión de separarse, él ya no está para un compromiso. Estar con una mujer como 'La China' implica un montón de cosas, ella es madre, tiene hijos, quería envejecer a su lado y él tiene 22 años... Entonces, él empieza a ir solo a la fiesta Bresh", continuó.

"Obviamente que 'La China' a veces no lo podía acompañar y empiezan a haber algunos mensajitos con chicas de su edad, de 20, 22 años. Pensemos que para estas chicas, ellas la ven a 'La China' como una señora grande, por más que sea divina, espléndida y joven. Lo que dicen es que ella era tóxica y muy pesada con él a la hora de preguntarle qué hizo, con quienes estuvo y demás", siguió.

En este sentido, Varela señaló que esto "le empezó a pesar a Rusher". Por otro lado, explicó que el cantante también estaba celoso porque antes de ponerse en pareja con él, "el blanco de 'La China' era Wos". "Él se habría enterado de los mensajes de la China con Wos ahora. En su momento, Wos no quería compromisos", cerró la panelista. Por ahora, ninguno de los dos dio detalles sobre su ruptura.

El desgarrador posteo de "La China" Suárez sobre su separación con Rusherking

Suárez fue quien anunció su ruptura con un triste comunicado en sus redes sociales: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

Minutos después, el cantante escribió en sus historias de Instagram: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse". Por lo pronto, no se sabe quién de los dos tomó la decisión de separarse.