La China Suárez habló de Rusherking en medio de los rumores de separación: "Aburre"

La actriz se refirió a las especulaciones que surgieron en los últimos días y fue tajante.

Luego de que se instalaran fuertes rumores de separación entre Eugenia "La China" Suárez y Rusherking, la actriz decidió hablar al respecto y fue tajante. Contundente, la también cantante se refirió a la polémica y esclareció la situación con lujo de detalles.

Según contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, la pareja protagonizó un escandaloso momento durante el último recital del trapero, realizado en el Movistar Arena de Villa Crespo. "Están separados, pero se pueden reconciliar. Él hizo un recital, pero la canción principal que está promocionando, la del casamiento, no la cantó", aseguró. Luego, añadió: "Había una pasarela preparada para que la atraviese La China Suárez y nunca se usó".

En este marco, la famosa actriz brindó una breve entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live y esclareció la situación. "Hablé con ella y me respondió de muy buena manera, lo que me dijo es que nada que ver y me lo dejó bien en claro", empezó por decir el periodista en el vivo que hace a diario.

Además, añadió: "Me dijo textual esto: 'Ay, ¡qué densos!' Me separan una vez al mes´. Me puso también unos emojis como que te estás durmiendo o aburriendo". Incluso, remarcó: "Textual me dijo eso, que la aburre que quieran separarla de RusherKing en diferentes situaciones".

Por último, recalcó que tener una discusión no era sinónimo de separarse, ya que podían intentar sobrepasarlo juntos. "Por ahí pueden tener una discusión pero me niega rotundamente que estén en crisis o separados", sentenció el periodista.

La China Suárez reveló cómo fue su primera vez con Rusherking: "No me había pasado"

Eugenia "La China" Suárez se sinceró sobre los inicios de su relación con RusherKing e hizo una insólita confesión. La actriz y cantante se mostró muy enamorada y reveló que desde el inicio "sintió una conexión inexplicable".

De visita al ciclo la Noche al Dente, el nuevo programa de Fernando Dente en América TV, Suárez asistió para hablar del nuevo lanzamiento de su canción Hipnotizados, la cual sacó en colaboración a su novio, RusherKing. Fue en este marco que se sinceró sobre su relación y contó detalles insólitos.

"Yo lo vi, no lo conocía personalmente y me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde, en un costadito, como misterioso. Me pareció súper lindo", empezó por decir Eugenia y luego confesó que esta relación fue muy diferente a las demás que tuvo. "Fue todo muy lento, muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida. ¿Cómo se llama? Cortejar. Como en las relaciones antiguas", aseguró.

En este marco, confesó: "Yo no soy tradicional y me acuerdo de que con él fue una cosa tremenda. La primera vez que dormí con él, me pasó una cosa que no me había pasado nunca". Luego, añadió: "A mí, no me gustan esas cosas de dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Pero, me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’. Era una cosa como, no sé, rarísima".