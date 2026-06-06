Dua Lipa se casó en Italia y deslumbró con un vestido que ya marca tendencia: todos los detalles de su espectacular look nupcial.

Después de una boda civil secreta en Londres, Dua Lipa volvió a convertirse en noticia por la impresionante celebración que organizó junto a su flamante esposo, el actor británico Callum Turner, en Sicilia, Italia. Sin embargo, más allá de los invitados famosos y el lujo del evento, todas las miradas estuvieron puestas en el vestido que eligió la estrella del pop para dar inicio a los festejos de su casamiento.

La cantante de Levitating y Houdini se había casado el pasado 31 de mayo en una ceremonia íntima realizada en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, rodeada únicamente por familiares y amigos cercanos. Para aquella ocasión había sorprendido con un elegante conjunto de alta costura de Schiaparelli, alejándose del clásico vestido blanco tradicional.

Pero fue en Palermo, donde la pareja organizó tres días de celebraciones, que Dua volvió a demostrar por qué es considerada una de las grandes referentes de la moda internacional. La artista apareció con un impactante diseño blanco creado especialmente por Bottega Veneta, confeccionado con la tradicional técnica Intrecciato de la firma italiana. El vestido, de cuello halter y espalda descubierta, combinaba cuero tejido artesanalmente con una espectacular falda estilo sirena decorada con plumas blancas de avestruz que aportaban movimiento y dramatismo al conjunto.

El look fue completado con un bolso a juego también adornado con plumas y exclusivas joyas de Bulgari, una de las marcas favoritas de la cantante. Las imágenes del evento rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios especializados, donde el diseño fue señalado como uno de los atuendos nupciales más comentados del año.

La celebración reunió a numerosas figuras del mundo de la música, el cine y la moda. Entre los invitados que trascendieron públicamente estuvieron Charli XCX, George Daniel, Troye Sivan, Joe Alwyn, Mark Ronson y Grace Gummer, entre otros. Además, diversos medios internacionales señalaron que la pareja eligió Sicilia por el vínculo especial que mantienen con la región tras unas vacaciones que realizaron allí en 2025.

Quién es Callum Turner, el marido de Dua Lipa

El hombre que conquistó a una de las artistas más exitosas del planeta es el actor británico Callum Turner, de 36 años. Su carrera creció notablemente gracias a participaciones en producciones como la saga cinematográfica de Fantastic Beasts, la serie The Capture y el drama bélico Masters of the Air. En los últimos años incluso comenzó a sonar entre los candidatos para convertirse en el próximo James Bond.

Callum Turner es un actor británico de 36 años y es el flamante esposo de Dua Lipa.

La relación entre Turner y Dua Lipa se hizo pública a comienzos de 2024. Desde entonces se transformaron en una de las parejas más seguidas del espectáculo internacional. En 2025 anunciaron su compromiso y, apenas un año después, sellaron la historia con una boda que combinó una ceremonia íntima en Londres con una celebración de ensueño en Italia.