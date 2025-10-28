Fue un éxito en cines y ahora llega a Disney +: cuándo es el estreno de Los 4 Fantásticos en la plataforma

Luego del éxito en cines durante julio, Disney+ confirmó que Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos se podrá ver en noviembre. La producción se prepara para ser de las películas más vistas de la plataforma de streaming y los fans del Universo de Marvel podrán revivirla y disfrutarla desde la comodidad de su casa.

Los 4 Fantásticos llegan a Disney +: esta es la fecha exacta

El film se suma al catálogo de la plataforma el próximo miércoles 5 de noviembre de 2025. Bajo la dirección de Matt Shakman, la producción de la película se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2024 en los Pinewood Studios de Londres y en locaciones de España e Inglaterra.

Los 4 Fantásticos se podrá disfrutar en Disney + el próximo miércoles 5 de noviembre de 2025.

Ahora llega a Disney+ y será una de las producciones que estarán disponibles con la relación de aspecto ampliada y el sonido de IMAX Enhanced, es decir se podrá ver hasta un 26 % más de la imagen original y disfrutar toda la escala del film como en el cine, pero desde la comodidad de tu hogar.

De qué se trata Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, la película de Marvel retoma la clásica historia del reconocido grupo de superhéroes, pero ambientada en unos años '60 futuristas. Los personajes Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm viven en un universo alternativo, la Tierra-828 y ya son reconocidos mundialmente por sus hazañas.

Sin embargo, la vida de los superhéroes da un giro con la llegada de Silver Surfer (interpretada encarnada por Julia Garner) una mensajera misteriosa que anticipa la llegada de Galactus (protagonizado por Ralph Ineson) una entidad cósmica que devora planetas y pone en peligro la continuidad de la Tierra.

La película retoma la clásica historia del reconocido grupo de superhéroes, pero en unos años '60 con rasgos futuristas

Los icónicos personajes quedarán una vez más en una encrucijada y deberán decidir entre arriesgar aquello que aman o salvar el mundo. La sinopsis lo resume de la siguiente manera: “Obligados a equilibrar sus responsabilidades como héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial y su intrigante Heraldo”.