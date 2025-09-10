Ideal para hacer con los chicos: la manualidad sencilla para regalar en el Día del Maestro.

El Día del Maestro es la ocasión perfecta para que los chicos expresen su cariño y gratitud de una manera única. No hace falta gastar mucho dinero: un detalle hecho a mano puede ser incluso más valioso que un regalo comprado. Por eso, este 11 de septiembre, se puede optar por una manualidad que se hace rápido, es personalizable y los niños pueden colaborar.

Una excelente opción es preparar junto a ellos un marcador de libros artesanal, práctico, bonito y con un toque muy personal. Además de ser una actividad divertida para compartir en familia, esta manualidad permite que los chicos desplieguen toda su creatividad. Se trata de una opción útil, ya que los maestros pueden utilizarlo para organizar el material de clases, por lo que incluso se pueden hacer varios y repartirlos a los diferentes maestros que aportan a la educación de los chicos día a día.

Cada 11 de septiembre, Argentina rinde homenaje a los docentes en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “Padre del Aula” y una de las figuras más influyentes en la educación del país. Por eso es la ocasión perfecta para hacerles un regalo personalizado y que demuestre el agradecimiento por el tiempo dedicado.

Señaladores personalizados: paso a paso para la manualidad

Materiales necesarios

Cartulina de colores o cartón fino reciclado.

Lápices, fibras, crayones o témperas.

Tijera con punta redonda.

Pegamento o cinta adhesiva.

Cintas de tela, lanas o hilos de colores.

Stickers, brillantina o recortes decorativos (opcional).

Idea de señalador para regalar el Día del Maestro.

Paso a paso