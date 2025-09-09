Hay feriado este 11 de septiembre por el Día del Maestro en Argentina 2025

Cada 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro en Argentina. Este de año la fecha cae jueves y crecen las dudas sobre si en realidad el Gobierno Nacional dispuso un fin de semana largo para descansar.

¿Hay feriado el 11 de septiembre por el Día del Maestro?

El Día del Maestro se celebra en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Se trata de un feriado escolar que solo aplica para los maestros y alumnos de las escuelas primarias de todo el país. Solo la localidad bonaerense de Baigorrita, en el partido de General Viamonte, podrá disfrutar de un fin de semana largo, ya que se celebra el aniversario de su fundación el viernes 12 de septiembre, un día no laborable para los trabajadores locales.

Por su parte, habitualmente los estudiantes de secundaria y de las universidades pueden descansar en el Día de Estudiante y de la primavera que se festeja el 21 de septiembre, aunque este año cae domingo.

Qué se conmemora el 11 de septiembre: por qué es el Día del Maestro

El Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888, considerado uno de los principales promotores de la educación en el país. Nacido el 15 de febrero de 1811, Sarmiento fue un educador, político y escritor que tuvo un rol clave en la modernización del sistema educativo argentino en el siglo XIX.

Qué otros feriados hay en septiembre

Si bien septiembre no tiene feriados, este mes, además de tener su día los docentes, también podrán descansar los empleados de comercio, ya que el viernes 26 septiembre, de acuerdo a una ley nacional, se conmemora el Día del Empleado de Comercio. Este 26 se espera que los empleadores le den el día a sus trabajadores, por lo que podrían permanecer cerrados supermercados, shoppings, locales de ropa o calzado, tiendas de electrodomésticos, kioscos, librerías, almacenes, carnicerías y verdulerías.

Los negocios que busquen abrir sus puertas ese día deberán ser atendidos por sus dueños, quienes en caso de querer que un trabajador realice sus tareas en el Día del Empleado deberán abonarles doble la jornada como ocurre en cualquier feriado nacional. Desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), le recordaron a los empleados de comercio que el 26 de septiembre de 2024 es su día. “Es tu descanso. Es tu derecho. Día no laborable. Ley Nacional 26.541. Feliz día!”, publicaron el sitio oficial.

Qué feriados le quedan al 2025

Si bien el resto de la población deberá esperar hasta octubre para tener un día extra de descanso, todavía al año le quedan algunos feriados para disfrutar: