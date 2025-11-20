EN VIVO
Tiene más de 90 años, estuvo a punto de cerrar, pero resurgió con los mejores precios del mercado: el bodegón más accesible de Buenos Aires

Este bodegón es uno de los más famosos de Buenos Aires, no solo por su menú, sino por ser uno de los más antiguos y aún así saber mantener sus precios.

20 de noviembre, 2025 | 17.01

En pleno corazón del Microcentro de Buenos Aires se encuentra un icono de la gastronomía tradicional: el bodegón Pippo. Con casi 90 años de historia, es un refugio para oficinistas y turistas que estuvieron presentes incluso en su momento más crítico: estuvo a punto de cerrar, pero pudo resurgir de las crisis y ahora mantiene los precios más baratos del mercado.

Pippo nació en 1936 y, varios años después, se mudó a su ubicación actual en Paraná 356, en una zona que alguna vez fue epicentro del varieté porteño. Durante su apogeo, el restaurante funcionaba hasta las 6 de la mañana, cerraba y volvía a abrir al día siguiente, reflejando el ritmo frenético y cultural de la ciudad.  Pero la crisis no perdonó: durante la pandemia, muchas sucursales bajaron sus persianas y el futuro de Pippo quedó en duda. 

El salvavidas desde lo más inesperado: TikTok e Instagram. Los usuarios comenzaron a viralizar sus platos más queridos, como los vermicelli con tuco y pesto o el bife de chorizo “a la Pippo” con huevo, morrón y papas, y el amor por lo clásico se tradujo en clientela nueva.

Hoy, el restaurante volvió a vivir. Bajo la dirección de un empresario llamado Alberto, se mantuvieron los precios accesibles, algo difícil en un contexto inflacionario. Pero su estrategia apunta justo ahí: fidelizar a quienes valoran la tradición porteña, el sabor y la nostalgia. 

El menú de Pippo y lo que cuesta en noviembre 2025

A pesar de los años y los vaivenes, su carta clásica sigue siendo un gran imán:

  • Vermicelli, su plato clásico: $ 6.000

  • Ravioles de pollo y verdura: $ 7.000

  • Ñoquis de papa: $ 7.500

  • Tallarines al huevo y fucciles: $ 6.000

  • Sorrentinos de jamón y queso: $ 9.500

En parrilla, también hay opciones contundentes:

  • Bife de chorizo con guarnición: $ 22.000

  • Tira de asado grande con guarnición: $ 21.000

  • Bondiola con guarnición: $ 16.000 

Y para quienes prefieren algo más liviano, las ensaladas no defraudan: por ejemplo, una de hasta tres gustos cuesta $ 4.500. 

