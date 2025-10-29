Taller de cerámica con picoteo gourmet en un café de Villa Crespo: cuándo es, precio y qué incluye

Sabores que acompañan la creatividad: el menú incluye opciones saladas y dulces elaboradas artesanalmente, junto con bebidas seleccionadas para realzar la experiencia.

El arte y la gastronomía se combinan en una propuesta diferente que invita a disfrutar de una noche de creatividad y sabor en el corazón de Villa Crespo. Bilbo Café y Expressarte Taller presentan un plan que une el placer de modelar con las manos con la degustación de un menú gourmet pensado para acompañar el proceso creativo.

Una experiencia que une arte, sabor y encuentro

El próximo encuentro en Bilbo Café propone un taller de cerámica con picoteo gourmet, una actividad que invita a conectar con lo artesanal en un ambiente cálido y relajado. La cita será el martes 4 de noviembre a las 20 horas, con cupos limitados para 20 personas y un valor de $35.000.

Durante los 90 minutos del workshop, los participantes podrán experimentar el proceso de creación cerámica desde cero, guiados por los especialistas de Expressarte Taller. La actividad no requiere conocimientos previos ni experiencia con la arcilla, ya que el objetivo es disfrutar del momento y descubrir nuevas formas de expresión a través del arte manual.

Qué incluye el taller de cerámica

El encuentro ofrece todos los materiales necesarios para modelar y decorar una pieza propia, que cada asistente podrá llevarse al finalizar la jornada. Los instructores enseñarán distintas técnicas de moldeado, texturizado y acabado, brindando consejos útiles para quienes deseen seguir explorando el universo de la cerámica.

Además de la experiencia artística, el evento se distingue por su propuesta gastronómica cuidadosamente diseñada por Bilbo Café, reconocido por su cocina artesanal y su ambiente acogedor.

Una propuesta gastronómica gourmet para acompañar la creatividad

Mientras se trabaja con la arcilla, se servirá una selección de sabores pensados para complementar la experiencia. Entre las opciones saladas, el menú incluye un scon de queso con crudo, rúcula y pesto de albahaca, hummus de cabutia con garbanzos fritos y dukah de maní, mini hot pastrami, avocado toast y papas bravas.

El cierre será dulce, con una variedad de postres en tamaño mini: cookies, key lime pie, carrot cake y snick brownie. También se ofrecerá una bebida fría por persona, un aperitivo de bienvenida, una copa de vino y una infusión o café a elección.

Taller de cerámica con picoteo gourmet: una experiencia sensorial que invita a modelar, crear y degustar en un entorno relajado y cálido.

Bilbo Villa Crespo, un espacio que combina arte y gastronomía

Ubicado en uno de los barrios más creativos de la Ciudad de Buenos Aires, Bilbo Villa Crespo se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan experiencias que van más allá de lo habitual. Su ambiente combina la calidez del diseño artesanal con una identidad gastronómica marcada por los detalles, la frescura y la innovación.

El taller de cerámica con picoteo gourmet refleja la esencia del lugar: un equilibrio entre lo sensorial y lo artístico, donde cada momento se transforma en una experiencia compartida.

Un plan ideal para disfrutar y desconectarse

La propuesta de Bilbo y Expressarte Taller invita a vivir una noche distinta, perfecta para quienes desean relajarse, aprender algo nuevo y disfrutar de una cuidada selección de sabores. Con su formato íntimo y personalizado, el evento combina lo mejor del arte y la gastronomía, en una experiencia que promete despertar los sentidos y dejar un recuerdo tangible: una pieza creada con las propias manos.

El taller de cerámica con picoteo gourmet en Bilbo Café se presenta como una oportunidad para reconectar con lo simple, valorar lo hecho a mano y compartir un momento de disfrute en uno de los espacios más encantadores de Villa Crespo. Una cita en la que la creatividad, el sabor y la buena compañía se encuentran para dar forma a una noche única.