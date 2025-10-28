El café de especialidad de Palermo con música al aire libre que se volvió un éxito

AVG Electric Café fusiona café de especialidad, cocina de autor y música en vivo en el corazón de Palermo

En el corazón de Palermo, barrio de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio que combina gastronomía, diseño y buena música se consolidó como uno de los puntos de encuentro más atractivos de Buenos Aires. AVG Electric Café propone una experiencia completa, donde el café de especialidad, la cocina de autor y los shows al aire libre se fusionan en un ambiente moderno y relajado.

Un espacio que une diseño, naturaleza y música

Ubicado en una de las zonas más dinámicas de la ciudad, AVG Electric Café logró destacarse por su identidad única. Con una ambientación que combina materiales nobles, madera y mobiliario minimalista, el local ofrece diferentes espacios para disfrutar tanto en pareja como con amigos.

El frente recibe a los visitantes con un patio rodeado de plantas y mesas redondas, mientras que un amplio salón vidriado deja entrar la luz natural durante todo el día. En el fondo, un segundo patio funciona como escenario para los shows musicales en vivo y los ciclos de DJ sets, una de las propuestas que más atrae al público joven.

Esta fusión entre música y gastronomía convirtió al lugar en una referencia porteña para quienes buscan una experiencia sensorial completa, con buena energía y un entorno cuidado.

Café de especialidad y pastelería artesanal: el corazón de AVG

El café ocupa un lugar central dentro de la propuesta de AVG Electric Café. Los granos provienen de Fuego Tostadores y se preparan en una máquina Rocket italiana, garantizando calidad y sabor en cada taza. Entre las opciones más pedidas se destacan el flat white, el macchiato y el AVG Coffee, una creación exclusiva que combina espresso, leche texturizada, Baileys y canela.

Para quienes prefieren bebidas frías, el iced latte es uno de los favoritos. Además, la carta incluye una selección de pastelería artesanal con opciones como chipá, scon de tres quesos, croissants, alfajores de coco y dulce de leche, y budines caseros del día.

El menú Breakfast All Day amplía la oferta con platos frescos y balanceados: avocado toast con pan de masa madre y huevo poché, gravlax toast con trucha curada y alcaparras crujientes, yogur con granola y miel de flores, o huevos revueltos con salmón y frutas de estación.

Cocina de autor y coctelería: sabores que acompañan la experiencia

La gastronomía del lugar se renueva cada temporada, apostando por ingredientes frescos y de calidad premium. Entre los platos para compartir, sobresalen las croquetas de hongos con salsa romesco, el hummus con brócoli asado, los langostinos cajún con crema de palta y el chipá de lomito y queso.

La propuesta se completa con sándwiches elaborados con pan casero y combinaciones originales. El chivito canadiense, el tostado brioche de jamón y queso o el croissant de prosciutto y tomate fresco son algunos de los más elegidos. Para quienes buscan algo más contundente, la carta ofrece clásicos como la milanesa de carne, pollo o napolitana, acompañada de guarniciones como espinaca a la crema o papas fritas.

El espacio destaca por su diseño contemporáneo, con patios verdes, luz natural y ambientación minimalista

A la hora del tapeo o la cena, la barra gana protagonismo con su coctelería de autor. Los mocktails naturales, los tragos clásicos y las creaciones propias -como el Electric Café, un negroni con macerado de almendras y café, o el Tropicalia, con cachaca, almíbar de naranja y mango- reflejan el espíritu innovador del lugar.

Un punto de encuentro que marca tendencia en Palermo

El éxito de AVG Electric Café no se debe solo a su propuesta culinaria, sino también a la experiencia que genera. Con música en vivo, un entorno verde y un público diverso, el espacio se transformó en un punto de referencia dentro de la escena palermitana.

Recomendado para quienes disfrutan de la gastronomía, el arte y los buenos momentos, este café de especialidad demuestra que el equilibrio entre sabor, diseño y música puede convertirse en una fórmula ganadora. En cada visita, se confirma por qué el lugar ya es uno de los preferidos de Buenos Aires.