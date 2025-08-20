No es Pulp Fiction: Tarantino reveló cuál considera su mejor película.

Quentin Tarantino volvió a sorprender con sus declaraciones. Durante una entrevista en el pódcast The Church of Tarantino, el cineasta de 62 años confesó cuál considera su mejor obra, y no se trata de Pulp Fiction ni de Django Unchained, las películas que le valieron dos premios Óscar.

Según el director, su “obra maestra” es Inglourious Basterds (2009), el film ambientado en la Francia ocupada por los nazis y protagonizado por Brad Pitt y Christoph Waltz. Sin embargo, aclaró que otra de sus favoritas es su producción más reciente, Once Upon a Time… in Hollywood (2019). Y fue más allá: aseguró que Kill Bill es la película que “nació para hacer”, ya que cada aspecto de la historia de La Novia, interpretada por Uma Thurman, proviene de sus pasiones e imaginación.

Tarantino también admitió que cometió errores de principiante en sus primeros títulos, como Reservoir Dogs y Pulp Fiction, al dejar detalles técnicos visibles en pantalla. El director, que ya adelantó que su próxima película será la última de su carrera, confirmó además que comenzó el rodaje de The Adventures of Cliff Booth, secuela de Once Upon a Time… in Hollywood.

De qué trata 'Inglourius Basterds', la obra maestrade Quentin Tarantino

Inglourious Basterds (2009) es una de las películas más aclamadas de Quentin Tarantino y combina historia alternativa con su característico estilo irreverente. La trama transcurre en la Segunda Guerra Mundial y se centra en un grupo de soldados judíos estadounidenses, liderados por el teniente Aldo Raine (Brad Pitt), cuya misión es aterrorizar a los nazis mediante ataques violentos y brutales.

Paralelamente, sigue la historia de Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent), una joven judía que escapa de la masacre de su familia y trama una venganza personal contra los altos mandos del Tercer Reich. El film culmina en un clímax explosivo donde ficción y realidad se cruzan, reescribiendo la historia de manera provocadora.