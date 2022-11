La inesperada decisión de Quentin Tarantino tras programar su retiro del cine

El cineasta responsable de éxitos como Kill Bill y Bastardos sin gloria regresará a un terreno que poco habitó en su larga trayectoria en la industria del entretenimiento.

Quentin Tarantino, uno de los directores de cine más reconocidos de la industria de los últimos 30 años, volverá a la televisión en 2023. El anuncio del responsable de Kill Bill sobre la serie cuyo rodaje comenzaría el próximo año.

Con motivo de la publicación de su nuevo libro, Cinema Speculation (Meditaciones de cine), Tarantino lleva semanas haciendo un repaso de su carrera y a su vez confirmando algunos de los próximos pasos que pretende dar. Así, en un evento en Nueva York presentado por Elvis Mitchell, desveló la inesperada noticia que lo tendrá de regreso en la pantalla chica enfocado en una historia cuya trama, por el momento, no trascendió a la prensa.

La inminente serie no será, en cualquier caso, el debut de Tarantino en la televisión. El director ya escribió y dirigió dos episodios de la conocida serie policial CSI en los años 2000 y 2005, además de dirigir otro de E.R.: Urgencias en 1995. Por otro lado, ha estado involucrado en la adaptación televisiva de From Dusk Till Dawn (Abierto hasta el amanecer), película cuyo guion escribió y donde participó como actor. También colaboró con Netflix para convertir su filme Los ocho más odiados en miniserie, dividiéndola en varios capítulos. A nivel actoral, Tarantino tuvo presencia como secundario en televisión en la serie de Alias, de J.J. Abrams. Pese a todo, este nuevo proyecto será el más personal, siendo la primera vez en la que el director sea el principal responsable.

Tarantino aseguró en múltiples ocasiones que, en el momento en el que dirija su próxima película, la décima, no volverá a realizar ninguna más. Algo que matizó en el evento, donde dejó caer que, en caso de tener que dirigir una cinta que se estrene directamente en streaming, esta no contaría en su lista. En cualquier caso, y a falta de un nuevo proyecto cinematográfico, la serie prolonga su carrera un poco más antes de que llegue ese momento.

Quentin Tarantino explicó porque el fetichismo de pies está presente en sus películas

En una entrevista con GQ con motivo de la promoción de su primer libro, la novelización de Once Upon a Time in Hollywood. Durante la conversación, el director de Pulp Fiction fue preguntado por su fetiche cinematográfico en torno a esta parte tan concreta de la anatomía de sus actrices.

Si bien la pregunta no le hizo mucha gracia, el realizador no se negó a responder: "No es algo que me tome en serio, hay muchos pies en muchas películas de buenos directores". "Es una señal de una buena dirección", aseveró el cineasta antes de nombrar que Luis Buñuel, Alfred Hitchcock y Sofia Coppola también fueron renombrados directores que le rindieron devoción a los pies en sus largometrajes.