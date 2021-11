Para coleccionistas: Quentin Tarantino venderá escenas nunca vistas de Pulp Fiction

El director de Reservoir Dogs tiene una gran sorpresa para sus fans más adinerados. Los detalles de lo que puede ser una oportunidad única para los amantes de Tarantino.

Cuando todavía no se sabe qué será de la vida de Quentin Tarantino, que se cree que se retirará después de su próxima película (que aún no tiene temática ni fecha de estreno definida), el realizador sorprendió a sus fans con una interesante propuesta. El responsable de obras como Reservoir Dogs y Kill Bill está dispuesto a vender escenas nunca antes vistas de una de sus clásicas películas.

Tarantino anunció que venderá secuencias de Pulp Fiction como si fueran NFTs. La sigla hace referencia al término “Non Fungible Token” y es el que se emplea para definir obras de arte digitales que son únicas. Se engloba dentro de una práctica cada vez más habitual que es el intercambio de criptomonedas. La información fue confirmada por Indiewire.

El realizador hizo un comunicado en el que manifestó su “entusiasmo” por la propuesta de vender escenas inéditas de Pulp Fiction. Los compradores deberán presentarse en una subasta virtual y quien oferte más se quedará también con una copia del primer guion sin cortar de la película, escrito a mano y con comentarios del director, que prometen “revelar secretos sobre la película”.

“Las redes secretas y las NFTs secretas crean un nuevo mundo en el que conectan a fans y artistas, y estoy entusiasmado de ser parte de eso”, aseveró el realizador. Todavía no se sabe qué tipo de escenas pueden ser o qué personaje están incluidos y eso es parte del misterio y la diversión de esta subasta. Pulp Fiction fue la segunda película en la carrera como director para Tarantino.

Quentin Tarantino justificó el fetichismo de pies en sus películas: "Es una seña de una buena dirección"

El cineasta Quentin Tarantino cuenta con muchas señas de identidad en sus películas: los planos desde el maletero, guiños a la Serie B, sus increíbles diálogos de desarrollo de personaje... Pero sobre todo hay algo por lo que es tremendamente reconocido, sus planos de pies femeninos. Una cuestión sobre la que el cineasta se pronunció recientemente.

Recientemente, el ganador de dos Oscar fue entrevistado por el medio GQ con motivo de la promoción de su primer libro, la novelización de Once Upon a Time in Hollywood. Durante la conversación, el director de Pulp Fiction fue preguntado por su fetiche cinematográfico en torno a esta parte tan concreta de la anatomía de sus actrices.

Si bien la pregunta parece no haberle hecho mucha gracia a Tarantino, el realizador no se ha negado a responder: "No es algo que me tome en serio, hay muchos pies en muchas películas de buenos directores". "Es una seña de una buena dirección", ha aseverado el cineasta antes de señalar que, antes que él, Luis Buñuel definió el fetichismo de pies. "A Hitchcock y a Sofia Coppola también se les ha acusado de ello".