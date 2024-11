María Becerra admitió quiénes le caen mal dentro de la industria.

María Becerra es una de las artistas más queridas y más escuchadas del ambiente musical. Con decenas de logros y récords en su haber, supo posicionarse dentro de la industria sin perder su esencia y sus valores personales. En ese sentido, fiel a su estilo, se animó a confesar quiénes son los músicos con los que no se lleva bien por cuestiones de feeling.

Luego de su importante paso por Estados Unidos, la cantante viajó a Europa para promocionar su gira mundial y durante una entrevista se animó a sincerarse sobre las decisiones que toma en su carrera. Fue en el podcast Entre el cielo y las nubes, conducido por Laura Escanes, donde La Nena de Argentina habló sinceramente de su relación con otros colegas: "Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con quienes antes me llevaba bien y de repente, no. También hay gente que nunca me cayó bien", confesó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue cuando contó que tuvo que distanciarse de algunos colegas que no la hicieron sentir cómoda durante una grabación. "Me di cuenta que eran una ver...de gente y me le fui. O sea, a ese nivel o me le bajé de la canción", disparó.

Por último, habló de la importancia que tiene para ella los códigos y valores. "Creo que es muy fácil fingir demencia, y decir: 'Ah, pero está re pegado' o 'es un remix de una canción re pegada'. Y bueno, uno finge demencia, y chau", reflexionó. Y sentenció: "Es re fácil eso, ¿entendés? Pero no, no me va. Porque si sos una persona de mier...no comparto valores con vos ni voy a compartir música con vos. Porque la música es como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera".

Lo cierto, es que estos comentarios de María Becerra llegan en un momento donde se sospecha de su relación con "Los del Espacio", con quienes habría tomado distancia y no estuvieron presentes en sus shows en River Plate. Sin embargo, la cantante dejó claro en la entrevista que sus decisiones profesionales tenían que ver con las ganas de disfrutar solo ella de ese logro personal.

La impensada conexión entre Valeria Lynch y María Becerra

Valeria Lynch es una de las cantantes más queridas del país con más de 50 años de carrera y casi 30 discos en su haber, la artista llena los estadios y teatros cada vez que se presenta, si bien tiene un perfil bajo y no acostumbra a estar en los programas de entretenimiento. Hace unos días visitó Socios del Espectáculo, donde habló de las nuevas generaciones de artistas y la especial relación que la vincula con María Becerra, que sorprendió a todos.

La cantante se refirió a los nuevos géneros musicales que hay y la forma en que llegan a la fama tan rápido las nuevas generaciones. "Hay muchos que tienen mucho talento y que tienen unas voces preciosas, y lo que yo veo es que hay como una moda que es el exceso de autotune para cantar, y hay muchos que deberían sacar ese autotune y mostrar lo que pueden hacer. Yo los conozco y son muy buenos", expresó Valeria Lynch.

Luego, la artista comentó que hay muchos artistas que ocultan su verdadera voz por los excesos de efectos que le ponen a sus canciones. En ese momento, Valeria Lynch contó: "María Becerra fue alumna mía cuando era chiquita y se destacaba mucho. Canta muy bien, pero también pienso que es una moda, es un efecto".

"No está mal porque es un estilo y una forma de comunicarse", agregó la cantante. Asimismo, Valeria Lynch señaló algunos de sus cantantes favoritos de la nueva camada de artistas: "¿Lo conocen a Ca7riel? Es un musicazo, gran músico y gran cantante. Me gusta mucho Wos, me gusta Rusher, me gusta Milo J, me gusta Duki".